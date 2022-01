Compania de tehnologie Lenovo a introdus modelul „10w Tablet” cu sistemul de operare Windows 11 bazat pe ARM. Tabletă alimentată de procesorul dezvoltat de Qualcomm pentru dispozitivele ARM; Potrivit declarației companiei, acesta încorporează o construcție robustă cu tampon de cauciuc și tehnologia Corning Gorilla Glass pentru protecție împotriva uzurii .

Afirmând că această tabletă este concepută pentru sectorul educațional, Lenovo a subliniat că este ideală pentru studenți cu prețul său de 329 de dolari . Nu este încă clar dacă tableta Lenovo 10w, care va intra în vânzare în SUA din aprilie, va veni pe piața din Romania.

Specificațiile tabletei Lenovo 10w

Tableta cu sistemul de operare Windows 11 este alimentată de platforma Qualcomm Snapdragon 7c . Dispozitivul, care are un ecran IPS Full HD de 10,1 inchi, oferă un format de imagine 16:10. În plus, luminozitatea poate ajunge până la 400 nits. În plus, când ne uităm la partea de stocare, tableta vine cu 8 GB LPDDR4x RAM + 128 GB opțiune de memorie internă eMMC.

Tableta are o cameră de 2 Megapixeli în față și o cameră de 8 Megapixeli pe spate. De asemenea, are o tastatură detașabilă și suport opțional pentru stilou tactil. Modelul, care satisface nevoia grafică cu GPU-ul integrat în sistem, are o capacitate a bateriei de 30 Wh. Conform afirmației Lenovo, încărcarea sa durează mult timp în utilizarea zilnică.

Tableta Lenovo 10w, care oferă conectivitate wireless datorită chipului Qualcomm WCN 3991; are un conector tip C, o mufă pentru căști și difuzoare încorporate. Pe de altă parte , trebuie menționat că măsoară 253 x 165 x 10 mm și cântărește 573 de grame (1,1 kg cu tastatură). Tableta va fi disponibilă doar în culoarea albastră.