11 criterii importante pentru crearea unei experienţe online pozitive

UX este mai mult decât conceperea unui design plăcut pentru ochiul uman. Conceptul de UX face parte dintr-o arie mai largă – relația dintre utilizator și tehnologie. Oferind utilizatorilor o experiență online pozitivă poate echivala cu mai multe conversii și un ROI pozitiv. În articolul de azi, trecem în revistă principalele puncte de verificat pentru conceperea unei experiențe relevante în mediul online.

Accesibilitate

Accesul la resurse digitale este un drept fundamental al omului. Paginile BBC „My web my way” oferă mai multe moduri de a-ți face site-ul accesibil pentru fiecare utilizator, depășind provocările întâmpinate în procesul de creație. Un tool pentru verificarea accesibilității găsești aici.