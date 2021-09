Serviciul de jocuri cloud din NVIDIA și-a extins biblioteca de jocuri GeForce Now. În cele din urmă, 12 jocuri noi s-au alăturat platformei.

Serviciul de jocuri cloud GeForce Now al NVIDIA, care a început să funcționeze în țara noastră, continuă să-și extindă biblioteca de jocuri. Serviciul care vă permite să jucați jocuri high-end cu o grafică înaltă, cu o conexiune bună la internet, fără a necesita echipamente computerizate puternice; Este utilizat cu succes pe multe platforme precum Android, iOS, PC și Mac.

GeForce Now, care are deja peste 1000 de jocuri în bibliotecă, aduce 12 jocuri noi jucătorilor începând cu 23 septembrie.

Iată 12 jocuri noi adăugate la biblioteca GeForce Now

Printre cele 12 jocuri noi adăugate bibliotecii, se remarcă producții precum Beyond Contact dezvoltate de Playcorp Studios, Kena: Bridge of Spirits dezvoltate de Ember Lab și The Escapists dezvoltate de Team 17. În plus, The Escapist este al 40-lea joc din biblioteca GeForce Now a companiei Team 17. Alte jocuri adăugate pe platformă sunt după cum urmează:

Beyond Contact (21 octombrie pe Steam în toată lumea )

Kena: Bridge of Spirits (21 octombrie pe Epic Games Store în întreaga lume)

Sheltered 2 (21 octombrie pe Steam în toată lumea în același timp)

World War Z: Aftermath (21 octombrie simultan pe Steam în toată lumea)

Sable (23 octombrie pe Steam și Epic Games Store în toată lumea)

The Escapists (gratuit pe Steam 23 octombrie)

Proiectul Darwin (Steam)

EVE Online (Epic Games)

Simulator Gas Station (Steam)

Miscreated (Steam)

Professional Fishing (Steam)

Zanki Zero: Last Beginning (Steam)

Puteți accesa biblioteca GeForce Now aici .