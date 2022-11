1899 Sezonul 2 – Când apare online subtitrat, unde să-l vezi și alte informații

Dacă ați adorat serialul german Dark, lansat acum câțiva ani și axat pe călătoria în timp, atunci cel mai probabil ați urmărit și 1899 de la Netflix cu mare interes. Acest lucru se datorează faptului că a fost creat de același duo regizoral – Jantje Friese și Baran bo Odar. În principiu, serialul este o dramă de epocă germană care urmărește un grup de călători internaționali la bordul navei de pasageri Kerberos. Ca și Dark, 1899 este plin de mister, SF și elemente horror. Serialul a fost întâmpinat cu recenzii pozitive și a fost comparat cu seriale precum Lost și The X-Files. În ceea ce constă 1899 Sezonul 2, vom discuta despre acest subiect în articolul de față. Așadar, dacă sunteți interesat de o continuare, puteți afla mai multe în cele ce urmează mai jos.

1899 sezonul 2 – va exista o continuare?

Chiar dacă sezonul 2 al serialului 1899 nu a fost încă anunțat, nu este neapărat un motiv de îngrijorare. Probabil că Netflix va dori să vadă câți oameni au urmărit serialul înainte de a lua vreo decizie cu privire la continuarea acestuia.

Va trebui să așteptăm să vedem cât de mult succes va avea înainte de a se lua o decizie. Spre exemplu, trailerul serialului are peste 8 milioane de vizualizări pe YouTube, ceea ce este impresionant. Pentru comparație, trailerul sezonului 2 al serialului Young Royals a apărut cam în aceeași perioadă și are 1 milion de vizualizări, în timp ce trailerul pentru Wednesday, care a apărut puțin mai devreme, are 5,4 milioane de vizualizări. Dacă serialul va continua să urce pe același trend ascendent în ceea ce constă popularitatea, atunci este foarte probabil să ne așteptăm la un al doilea sezon.

Creatorii serialului au declarat că, dacă cifrele de audiență pentru 1899 sunt impresionante, vor fi bucuroși să continue cu mai multe sezoane. Într-un interviu acordat în 2021 pentru Deadline, co-creatoarea Jantje Friese a menționat că încearcă să facă din 1899 un serial cu mai multe sezoane și a precizat că va trebui să vadă cât de bine este primit primul sezon.

Având în vedere că Dark a avut un asemenea succes, credem că există un mare potențial ca și 1899 să aibă succes. Ar fi logic ca Netflix să reînnoiască serialul, mai ales că are deja un parteneriat cu Jantje Friese și Baran bo Odar. Să sperăm că acest nou serial va avea la fel de mult succes (dacă nu chiar mai mult!) decât predecesorul său. Iar ca de obicei, vă vom ține la curent cu orice știre referitoare la stadiul în care se află serialului din acest punct de vedere.

Când apare 1899 sezonul 2 online subtitrat?

De obicei, Netflix așteaptă aproximativ un an pentru a lansa noi sezoane, așa că următoarea dată de premieră ar putea fi stabilită pentru noiembrie 2023. Cu toate acestea, există o șansă să vedem 1899 sezonul 2 online subtitrat chiar mai devreme de atât, datorită tehnologiei de filmare folosite în serial. Acesta este filmat pe o scenă gigantică, într-o instalație de „producție virtuală” care folosește un fundal cu LED-uri și mișcări de cameră în timp real pentru a crea iluzia de a fi în aer liber. Deoarece efectele sunt adăugate în timp real, nu este nevoie de un ecran verde, ceea ce reduce procesul de post-producție.

„Inițial am plănuit să călătorim în Spania, Polonia, Scoția, în tot felul de locații”, a declarat Friese pentru Deadline. „Destul de repede [după ce a început pandemia] am știut că acest lucru ar putea să nu fie posibil în viitor, așa că am îmbrățișat pe deplin ideea de a aduce Europa la noi”.

Cine va face parte din 1899 sezonul 2? (distribuție și personaje)

Potrivit lui Oliver Friese, regizorul serialului, a fost extrem de important pentru distribuție și echipă să rămână fideli diferitelor culturi și limbi reprezentate în serial. Acest lucru a dus la unele probleme de comunicare între personaje, deoarece fiecare dintre ele vorbea propria limbă pe durata majorității filmărilor. „Nu am vrut niciodată să avem personaje din țări diferite”, a declarat Friese într-un interviu pentru Deadline, „ci toată lumea să vorbească în engleză”. El a continuat spunând că o parte din ceea ce a vrut să exploreze cu serialul a fost „această inimă a Europei, unde toată lumea vine din altă parte și vorbește o limbă diferită”. Limba definește oamenii, a continuat el, deoarece modelează atât cultura, cât și comportamentul.

Chiar dacă nimic nu a fost confirmat, există câteva indicii cu privire la cine ar putea face parte din distribuție în sezonul doi. Iată la ce actori ne așteptăm să revină:

Actor Personaj Isabella Wei Ling Yi Anton Lesser NA Emily Beecham Maura Franklin Clara Rosager Tove Alexandra Gottschlich Karina Mathilde Ollivier Clémence Andreas Pietschmann Eyk Larsen Lucas Lynggaard Tønnesen Krester

Despre ce va fi vorba în serialul 1899 sezonul 2?

Pentru că intriga celui de-al doilea sezon este încă secretă, nu se cunosc prea multe detalii despre ea. Cu toate acestea, odată ce va apărea trailerul pentru sezonul doi, vor fi multe speculații despre serial.

După cum știe deja oricine a terminat acum primul sezon, sezonul doi promite niște schimbări uriașe, uriașe, pe care nu le vom aprofunda încă, nu până când mai mulți dintre voi nu vor fi terminat de vizionat serialul cum trebuie.

În consecință, putem fi de părere că va exista un sezon 2 pentru 1899 pe baza informațiilor pe care le avem. Nu este clar în ce direcție se va îndrepta serialul acum, mai ales după un final de prim sezon atât de neașteptat, pe care nimeni nu l-a prevăzut. Ca să o spunem pe șleau, dacă telespectatorii au fost năuciți de Dark, atunci chiar nu au nicio idee la ce să se aștepte de la acest serial (în sensul bun al cuvântului).