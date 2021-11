Microsoft a început pregatirile necesare pentru jocurile exclusive Xbox.

Două studiouri importante vor dezvolta jocurile care se așteaptă să reactiveze piața.

Producțiile dezvoltate de Obsidian și Compulsion Games în cadrul Microsoft pot face o intrare ambițioasă pe piață. Aceste două studiouri, care prezintă jucătorilor producțiile Outer Worlds și We Happy Few, au făcut deja schița preliminară a jocurilor lor. S-a afirmat că producțiile care trezesc curiozitatea vor fi orientate spre poveste.

Jocul exclusiv Xbox care va fi dezvoltat de Compulsion Games ne întâmpină cu numele de cod Midnight . Se pare că producția este un joc la persoana a treia, plasat într-o lume întunecată și fantastică. Midnight, care va fi un joc „în vârstă” , după cum spun dezvoltatorii, nu va avea niciun mod multiplayer. Nu este clar când va fi lansat noul joc al studioului, care a făcut surprize mari cu We Happy Few. Conform informațiilor primite, 2022 nu este un an planificat pentru data lansării.

Producția dezvoltată de Obsidian a apărut cu numele de cod Pentiment . Jocul este regizat de Josh Sawyer , care a lucrat la lucrări importante precum Fallout: New Vegas și Pillars of Eternity. S- a afirmat că Pentiment, despre care s-a învățat să fie inspirat de Disco Elysium, va avea elemente narative de joc de rol. În povestea care va avea loc în secolul al XVI-lea, jucătorii vor încerca să dezvăluie secretul unei crime. Producția, despre care nu este clar dacă va fi multiplayer sau nu, poate avea și mod de cooperare.