Piața PC-urilor se confruntă cu una dintre cele mai bune perioade ale sale de pana acum, în special cu pandemia. Deși criza globală a cipurilor a avut un impact negativ, piața a crescut anul trecut. Livrările de PC-uri au ajuns la 341 milioane pe piață, care a crescut cu aproximativ 15% față de anul precedent .

Piața PC-urilor continuă să crească

Ca rezultat al lucrului de la distanță și al educației, a existat o creștere a orientării oamenilor către computere. În timp ce oferta încerca să țină pasul cu cererea din cauza problemelor de aprovizionare cu componente, piața PC-urilor sa închis anul trecut cu creștere. Potrivit unui studiu de piață realizat de firma de cercetare Canalys, în 2021 a fost înregistrată o creștere anuală de 14,6% .

Potrivit raportului publicat, Lenovo, HP, Dell, Apple și Acer au ocupat, respectiv, primele cinci locuri. Dintre aceste cinci companii, Apple a înregistrat cea mai mare creștere de la an la an, cu 28,3%. Lenovo, care detine cea mai mare cota de piata, a livrat anul trecut 82,1 milioane de unitati. În afară de aceste două companii, Acer, care a înregistrat o creștere de 21,8% de la an la an, și-a demonstrat succesul.

Piața PC-urilor, care a avut un 2021 de succes, este de așteptat să continue să crească în acest an. Rushabh Doshi, analist principal la Canalys a declarat: „În timp ce 2021 este anul transformării digitale, 2022 va fi anul accelerării digitale . Vom vedea o creștere a veniturilor industriei din cheltuielile cu PC-uri premium, monitoare, accesorii și alte produse tehnologice care ne vor permite să lucrați de oriunde, colaborați în întreaga lume și rămâneți extrem de productivi.”.