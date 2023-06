27 de jocuri gratuite pentru abonații PS Plus Extra și Premium în luna iunie 2023

Abonații PS Plus Extra și Premium se pot bucura de o nouă actualizare importantă în luna iunie 2023, deoarece Sony a confirmat că un total de 27 de jocuri PS5, PS4, PS1 și PSP vor fi adăugate pe 20 iunie. Această actualizare vine cu ocazia primului aniversarii a noului sistem de abonament pe nivele PS Plus.

Far Cry 6 este unul dintre cele mai așteptate jocuri care va fi disponibil gratuit pentru abonații PS Plus. În acest joc, jucătorii vor putea să se bucure de un bac la sable amuzant, unde își vor înfrunta un dictator interpretat de Giancarlo Esposito. Alte jocuri interesante care vor fi disponibile gratuit pentru abonații PS Plus includ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Rogue Legacy 2, Soulstice și Inscryption.

Far Cry 6 (PS5/PS4)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS5/PS4)

Rogue Legacy 2 (PS5/PS4)

Inscryption (PS5/PS4)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Lonely Mountains: Downhill (PS4)

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (PS4)

Hundred Days: Winemaking Simulator (PS5, PS4)

A Hat in Time (PS4)

Carto (PS4)

Forager (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Redout 2 (PS5, PS4)

Thief (PS4)

MX vs ATV Legends (PS5, PS4)

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay! (PS5, PS4)

My Friend Peppa Pig (PS4)

DC League of Superpets: The Adventures of Crypto and Ace (PS4)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)

ELEX II (PS5, PS4)

Lista de jocuri va include un total de 27 de titluri, care vor fi disponibile pentru abonații PS Plus Extra și PS Plus Premium. În timp ce majoritatea jocurilor vor fi disponibile pentru ambele tipuri de abonamente, câteva vor fi exclusiv pentru abonații PS Plus Premium. Printre aceste jocuri se numără Killzone: Liberation pentru PSP, Worms și Herc’s Adventures pentru PS1.

Această actualizare vine după o selecție foarte interesantă de jocuri în luna mai 2023 și va fi cu siguranță o veste bună pentru fanii jocurilor video. În plus, jucătorii care sunt deja abonați la PS Plus pot verifica lista de jocuri oferite în luna iunie și să se bucure de jocurile gratuite disponibile.