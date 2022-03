Focul este prima inventie importanta din istoria omenirii, avand de-a lungul timpului un rol primordial in dezvoltarea societatii umane. Atat timp cat este pastrat sub control acesta ofera caldura, lumina si devine mijloc de prelucrare industriala, insa in momentul in care nu este controlabil ajunge sa fie cel mai mare dusman al omului, putand duce la aparitia unor pagube materiale imense si chiar la pierderi de vieti omenesti.

Din cele mai vechi timpuri oamenii au cautat solutii pentru evitarea unor incendii dezastruoase sau pentru limitarea efectelor acestora daca, totusi, se intampla un astfel de eveniment nefericit. In prezent exista o gama larga de sisteme antiincendiu, care pot fi utilizate cu succes atat in protejarea cladirilor rezidentiale, cat si in a celor cu destinatie industriala, in acest caz masurile fiind cu atat mai necesare cu cat pagubele ar putea fi imense, iar pierderile de vieti omenesti insemnate.

Iata cele 3 elemente de protectie la foc ce nu pot sa lipseasca din cladirile cu rol industrial!

Cladirile cu destinatie industriala sunt expuse la mai multe riscuri de incendiu, in aceste locuri desfasurandu-se diverse procese industriale, ce emit cantitati insemnate de caldura. In plus, in numeroase domenii se folosesc materiale inflamabile, care prin ardere elimina un fum gros si toxic. Specialistii in securitate la incendii au realizat variate sisteme ce pot opri din primele momente un incendiu ce debuteaza intr-o zona industriala si care limiteaza in mod sensibil pagubele ce ar putea aparea in cazul in care sistemele nu sunt implementate.

Cu toate precautiile luate nu exista o garantie totala a evitarii incendiilor, de aceea administratorii unor spatii industriale trebuie sa le doteze cu sisteme de protectie la foc, care salveaza vieti si protejeaza proprietatea. Pe site-ul lindab.ro exista sisteme complete de protejare impotriva efectelor incendiilor, precum cele de desfumare, care elimina rapid si intr-un mod eficient fumul si alte gaze toxice ce apar in urma arderii unor substante inflamabile. Un sistem de ventilatie bine proiectat si dotat cu elemente de control al fumului indeparteaza din zonele sensibile inspre exterior cea mai mare parte a fumului degajat de catre un posibil incendiu, reducand la minimum efectele nocive asupra sanatatii persoanelor existente in cladire;

Un sistem de sprinklere ce se declanseaza automat in cazul aparitiei unei flacari deschise reprezinta o solutie ideala pentru protejarea zonelor in care riscurile aparitiei unui incendiu sunt mari. Un astfel de sistem conectat la reteaua de apa nu necesita supraveghere si nici interventie umana, piesele care elimina o cortina de apa fiind dotate cu un dispozitiv sensibil la caldura care imprastie apa in zona de actiune;

Detectoarele de gaz si de fum nu sunt doar obligatorii in spatiile industriale, ci si extrem de utile pentru a se evita un incendiu devastator. Prin constructie aceste dispozitive sunt extrem de sensibile in detectarea unor cantitati infime de gaze inflamabile, alarma declansandu-se astfel inainte de a se ajunge la pericolul aparitiei unor incendii.

In concluzie, proprietarii si administratorii spatiilor industriale sunt obligati sa-si monteze sisteme de protectie la incendii pentru a pune la adapost proprietatile si pentru protejarea angajatilor impotriva efectelor devasatoare ale unui potential incendiu.

Surse foto:shutterstock.com