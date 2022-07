3 lucruri pe care probabil nu le stiai despre legea 121 din 2014

Legea 121 din 2014 si modificarile ulterioare ale acesteia sunt rezultatul unei directive coordonate de catre Uniunea Europeana prin care se doreste eficientizarea energetica a Europei. Ce anume implica aceasta lege?

Ei bine, aceasta vizeaza toate companiile/industriile consumatoare de energie, mai ales pe cele care consuma peste 1000 tone echivalent petrol intr-un singur an. Prin aceasta lege, se doreste scaderea acestui consum de energie, optimizarea acestuia, sau chiar si inlocuirea consumatorilor de energie traditionali cu cei moderni, verzi, dupa cum s-ar spune.

Daca administrezi o companie, probabil deja stiai de legea 121. In acest caz, iata 3 lucruri de care probabil nu ai auzit in legatura cu aceasta lege!

Legea 121 din 2014 mentioneaza o structura care trebuie urmata indeaproape

Multi administratori de afaceri cunosc importanta, dar mai ales obligativitatea unui audit energetic industrial. Totusi, acestia sunt de parere ca un astfel de audit este singurul lucru pe care trebuie sa il faca pentru a respecta legea 121. Lucrurile nu stau chiar asa.

Legea mentionata implica o structura care trebuie urmata indeaproape. Aceasta structura are rolul de a confirma autoritatilor aferente (ANRE si nu numai) faptul ca o anumita companie aplica intr-adevar masuri de eficientizare a consumului energetic.

O parte importanta a acestei structuri consta in prezenta unui manager energetic. Acesta trebuie angajat de companie iar sugestiile si recomandarile sale trebuie urmate indeaproape.

legea 121 din 2014

Administratiile publice trebuie sa implementeze programe anuale ce vizeaza eficienta energetica

Contrar opiniei populare, legea 121 din 2014 nu este facuta pentru a incurca afacerile si a le pune bete-n roate, dupa cum s-ar spune. Eficienta energetica, mai exact poluarea creata de consumul ridicat de combustibili naturali, este o problema mondiala care trebuie rezolvata prin eforturi comune.

Tocmai de aceea, atat administratiile publice, cat si cele de stat au responsabilitatea de a implementa programe anuale de crestere a eficientei energetice in cladiri. Astfel, companiile private nu sunt singurele care trebuie sa respecte aceasta lege.

In vederea implementarii acestor programe, administratiile publice pot apela la fonduri structurale, fonduri UE, bugetul de stat si bugetele autoritatilor administratiei publice.

Un audit energetic industrial nu este o finalitate pentru legea 121 din 2014

Unele persoane cred ca realizarea unui audit si respectarea conditiilor/sugestiilor impuse de acesta reprezinta finalitatea pentru aceasta lege. Din nou, lucrurile sunt putin diferite.

Indiferent de consumul energetic anual al companiei tale, aceasta este obligata prin lege sa efectueze un audit energetic industrial o data la 4 ani. Acest audit are, in principal, scopul de a determina daca o afacere consuma mai mult de 1000 tone echivalent petrol sau nu.

In cazul in care afacerea nu consuma, atunci sugestiile si recomandarile privind eficienta energetica devin optionale.

