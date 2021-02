Anul 2020 a fost unul cu totul atipic, din cauza pandemiei, aducand o serie de schimbari la care nimeni nu s-ar fi gandit si pe care cei mai multi nu ni le-am dorit. Multe firme si-au incetat activitatea, altele s-au zbatut sa se mentina pe lina de plutire, iar o parte si-au adaptat activitatea la noile conditii. Prin urmare promovarea a fost trecuta cumva in planul secund, pandemia impunand alte prioritati la care agentii economici au fost nevoiti sa se adapteze din mers.

Chiar si asa, firmele care au reusit sa faca fata situatiei, nu au ignorat acest aspect si au continuat sa isi promoveze serviciile si in pandemie. Pentru ca multe activitati s-au mutat in online, mediul virtual a fost spatiul in care s-au derulat majoritatea actiunilor de promovare, acestea dovedindu-se si cele mai eficiente.

Pentru ca nici in 2021 nu sunt foarte mari sperante ca lucrurile vor reveni pe deplin la normal, iti prezentam care au fost cele mai eficiente metode de promovare in 2020, pe care le poti pune in aplicare si pe parcursul acestui an.

Social Media

La ora actuala, Facebook si Instagram sunt retelele de socializare cele mai eficiente pentru promovarea unei afaceri prin intermediul social media. Primul pas pe care trebuie sa il faci este sa isi creezi o pagina foarte bine pusa la punct. Poti avea in vedere in acest sens si copertarea licentei tale, pe care sa o postezi pe pagina, pentru a dovedi ca esti calificat pentru serviciile pe care le oferi.

Ideea e ca postarile pagini insa ajunga la cat mai multi utilizatori, printre care se numara si potentiali clienti care afla astfel de existenta firmei tale . Nu este de ajuns sa postezi si sa astepti ca te caute clientii, ci trebuie sa si promovezi aceste postari, astfel incat sa poata fi vazute de multi utilizatori. Iti poti selecta targetul de public la care vrei sa ajunga postarile, apoi trebuie sa platesti o anumita suma pentru promovarea paginii. O metoda eficienta este si realizarea unor video-uri de promovare, cu un impact mult mai puternic in randul publicului.

Forumurile si grupurile

Poti deveni vizibil pentru potentiali clienti si daca esti foarte activ pe forumurile on-line si grupurile de pe retelele de socializare. Cauta forumurile si grupurile care au legatura cu obiectul afacerii tale, inscrie-te si urmareste zi de zi discutiile purtate aici. Nu te rezuma doar la a urmari de pe margine, ci implica-te in discutii si ofera raspunsuri la intrebarile adresate de utilizatori.

Poti crea propriul grup pe care sa il administrezi, iar cu cat esti mai activ pe aceste platforme, cu atat cresc sansele sa iti atragi noi clienti. Important este ca raspunsurile pe care le dai sa fie utile, in limita decentei si sa nu intri in polemici, pentru ca nu isi au rostul.

Organizarea de evenimente

Chiar daca in 2020 organizarea de evenimente cu un numar mare de participanti a fost restrictionata si conditionata de reguli de siguranta sanitara, mediul online s-a dovedit salvator si de aceasta data. Sedintele, prezentarile, conferintele si chiar congresele s-au mutat in online, iar acest lucru il poti folosi in beneficiul tau. Organizarea unui eveniment online presupune mult mai putine cheltuieli decat un eveniment fizic, astfel ca trebuie sa profiti de aceasta oportunitate pentru a te promova. Poti organiza webinarii, prezentari transmise live, sesiuni de discuti si alte evenimente cu vizibilitate, care pot contribui la promovarea firmei tale.

Indiferent ce metoda alegi pentru a te promova, este foarte important sa fii creativ si sa nu eziti sa pui in aplicare noi idei, chiar daca acestea sfideaza standardele. De asemenea, daca nu excelezi la capitolul marketing, apeleaza la ajutorul unor specialisti, care iti pot organiza o campania de promovare cu rezultate scontate.