Un nou film pus la dispoziție pe Netflix a provocat controverse cu unii abonați ai gigantului de streaming. 365 de zile ( 365 Dni , în original) este acuzat că a romantizat sindromul Stockholm, avand ca subiect o femeie care se îndrăgostește de răpitorul ei.

Filmul spune povestea Laurei Biel, o tânără care călătorește în Sicilia în vacanță alături de iubitul ei. Ea ajunge să fie răpită de Massimo, un membru al mafiei locale, care va încerca să facă orice pentru ca Laura să se îndrăgostească de el, în timp ce o ține captivă timp de 365 de zile.

Pe Twitter, mai multe persoane au criticat abordarea filmului.

Just finished #365Dni & while the sex scenes were great, the story itself just romanticizes kidnapping & a forced relationship. You basically just watch shawty get Stockholm syndrome 🥴

“Abia terminat #365Dni și în timp ce scenele de sex au fost minunate, povestea în sine doar romantizează răpirea și o relație forțată. Practic, te uiți doar la sindromul Stockholm

Știi cum se numește când te îndrăgostești de răpitorul tău? Sindromul Stockholm. Nu este dragoste “.

#365dni please remember that there is a huge difference between fantasy and reality. If you are a guy, pls don't get any ideas. No girl wants to be kidnapped and made to fall in love.

