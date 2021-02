Februarie este luna iubirii, de aceea toti indragostitii trebuie sa petreaca intr-o maniera cat mai speciala Valentine’s Day si Dragobetele. Te intrebi, insa, cum te poti bucura de momente romantice si relaxante cu ocazia zilelor de 14 si 24 Februarie, in vreme de pandemie? Ei bine, noi avem cateva idei de activitati potrivite pentru a sarbatori dragostea cu jumatatea ta!

1. Mergeti la picnic

Daca aveti noroc ca luna februarie sa vina la pachet cu temperaturi ceva mai blande, o idee foarte interesanta de activitate pe care o poti face alaturi de partener sau partenera este sa mergeti la picnic. Voi alegeti locatia, care poate fi un parc din apropiere, o padure retrasa de agitatia urbana sau, de ce nu, un picnic pe munte! Si totusi, ce faceti daca vremea nu tine cu voi sau daca, pur si simplu, doriti sa va bucurati de un picnic cat mai intim? Alege-ti drept locatie propria voastra curte!

2. Scrie-i jumatatii tale o scrisoare romantica

Indiferent daca tu si partenerul tau de viata sunteti sau nu, de fel, persoane romantice, Valentine’s Day si Dragobetele sunt doua dintre ocaziile in care trebuie sa deveniti un pic mai siroposi! Si, daca in vremurile noastre la mare moda sunt declaratiile de dragoste trimite pe WhatsApp sau pe Messenger, tu schimba regulile jocului si scrie-i jumatatii tale o scrisoare romantica. Acesta este cu adevarat un gest romantic si surprinzator! In completare, alege si un mic cadou care sa iti exprime dragostea pe care i-o porti celui sau celei de langa tine. Pe Ghizbi gasesti cadouri personalizate pentru Valentine’s Day.

3. Pregateste o cina romantica

Daca, de regula, sunteti foarte ocupati sau acaparati de activitatile cotidiene, atunci Sfantul Valentin si Dragobetele reprezinta doua oportunitati de a petrece timp pretios alaturi de iubit sau iubita, sot sau sotie. Chiar daca nu ai avut timp sau nu ai gasit un cadou potrivit pentru jumatatea ta, poti pune la cale o cina romantica acasa sau la un restaurant. Daca vreti sa va amintiti de primele intalniri, poti alege drept locatie restaurantul in care ati iesit la inceputurile relatiei. Insa, la fel de impresionanta este si o masa organizata acasa, cu preparate gatite chiar de tine.

4. Organizati o serata dansanta…in doi!

Dansul ne binedispune si, in plus, ne apropie sufletele. Pentru a celebra cum se cuvine Ziua Indragostitilor si Dragobetele poti organiza o serata dansanta…in doi! Podeaua din living este un excelent ring de dans, in timp ce canapeaua poate fi locul in care sa va trageti sufletele, mai ales daca alegeti un playlist format din melodii ritmate! Ce spuneti, veti purta tinute speciale de ocazie?

14 si 24 Februarie sunt doua dintre ocaziile in care trebuie sa te bucuri alaturi de partenerul sau partenera ta de momente unice. Un cadou, un film, o cina, o seara de dans – toate aceste experiente pot fi absolut magice alaturi de persoana care iti face inima sa bata cu putere!