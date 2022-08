4 motive pentru care House of the Dragon este diferit de Game of Thrones!

Duminică, 21 august 2022 a fost o zi mare pentru HBO, care a dezvăluit publicului serialul House of the Dragon. Acest nou serial care, în acest caz, este un prequel la evenimentele serialului Game of Thrones, chiar atrage toată atenția.

Și în timp ce noul titlu tocmai a debutat, este firesc să ne întrebăm cum diferă de seria originală.

Probleme ale „Dansului Dragonilor”

La fel ca în seria Game of Thrones, House of the Dragon se învârte în jurul intrigilor legate de războaiele pe teren pentru a obține acces la Tronurile din Westeros. Cu toate acestea, există câteva nuanțe de subliniat. În primul rând, trebuie să știți că acest prequel se concentrează în principal pe marea casă Targaryen.

Și pentru amintirile tale bune, familia Targaryen au fost doar Daenerys și Aegon (Jon Snow) ca singurii descendenți din Game of Thrones. Dar în această adaptare a romanelor, Fire and Blood creată de George RR Martin, familia Targaryen domnește suprem în Westeros. Acestea fiind spuse, luptele interne pentru succesiune care se opun în principal lui Daemon Targaryen și nepoatei sale Rhaenerys vin să provoace probleme.

Foarte multi dragoni

Cu siguranță veți fi observat că de-a lungul povestii Game of Thrones, rasa dragonilor dispăruse deja. A fost nevoie de o întorsătură a destinului ca lui Daenerys să găsească ouă de dragon încă intacte. Cu un titlu atât de evocator, se poate imagina că dragonii sunt vii și bine în serie. Și nu vorbim de o duzină mică, ci de un număr mare.

Puțin pot fi controlați doar de către Targaryen, aceștia din urmă au, ca să spunem așa, o armă de distrugere în masă. Drept urmare, domnia nu se confruntă cu opoziție. Cu toate acestea, certurile din cadrul familiei regale pentru a avea acces la tron ​​ar putea strica această dominație fără îndoială.

O altă amenințare decât White Walkers

De-a lungul celor opt sezoane din Game of Thrones, mai multe amenințări au planat peste lume și au amenințat în mod repetat că vor distruge Westeros. Iar punctul culminant al acestor lungi ani de turbulențe a fost asaltul White Walkers.

Cu toate acestea, amenințarea este destul de diferită în House of the Dragon. În timp ce Targaryeni nu se tem de nimeni din punct de vedere militar, în alte privințe ei sunt chiar opusul. Acesta este cazul în special în comerț. Și sub acest aspect, acțiunile întreprinse de cele trei orașe libere Lys, Myr și Tyrosh, care formează Triarhia, amenință existența Westeros.

Un final scris dinainte

Acest detaliu este probabil ceea ce va înclina balanța. Ca o reamintire, fanii Game of Thrones au fost foarte dezamăgiți de finalul seriei. Cu toate acestea, romanul lui George RR Martin nu poate fi pus în discuție întrucât la momentul faptelor, povestea Tronul de Fier (Un cântec de gheață și foc) nu avusese încă o finalizare.

Cu alte cuvinte, finalul serialului produs de HBO nu a fost în niciun caz bazat pe romanul George RR Martin și este doar o creație a showrunner-ilor David Benioff și DB Weiss.