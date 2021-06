4 obiceiuri daunatoare pentru par

Sanatatea parului este o oglinda a sanatatii organismului. Atunci cand ai o dieta sanatoasa si un stil de viata echilibrat, si parul tau va fi sanatos si viguros. Totusi exista cateva obiceiuri care deterioreaza parul chiar si atunci cand il hranesti din interior. Sunt acele practici de care ar trebui sa stai departe, daca-ti doresti o podoaba capilara demna de invidiat. Afla din acest articol care sunt obiceiurile daunatoare pentru par de care ar trebui sa te feresti.

Decoloratul excesiv

Multe dintre femei isi doresc nuante de par mai deschise decat cele cu care le-a inzestrat natura. Iar pentru a le obtine, este nevoie de decolorare sau decapaj. Problema cu acest tratament chimic este ca ataca structura firului de par si-l subtiaza. Asftfel, daca te decolorezi prea des, risti sa arzi foarte tare firele de par si singura solutie va fi, in cele din urma, sa-l tai. Daca-ti doresti nuante de par mai deschise, apeleaza la decolorare sau decapaj cel mult o data pe an si este recomandat sa mergi la un salon profesional. Poti cere stilistului sa-ti faca suvite mai deschise sau sa foloseasca pudra decoloranta fara amoniac. Dupa orice decolorare sau vopsire, foloseste masti pentru par cat mai hidratante.

Indreptarea sau incretirea permanenta a parului

Tot din seria tratamentelor daunatoare, indreptarea sau incretirea parului cu substante chimice este un obicei la care ar fi bine sa renunti. Substantele folosite pentru a realiza celebrul permanent ataca firul de par si-i distrug capacitatea de a se regenera. Mai mult, daca parul tau este deja vopsit sau decolorat, permanentul l-ar putea distruge definitiv. Ai putea avea parte de varfuri despicate, aspect mat si tern si chiar fire care se rup. Daca-ti doresti bucle, incearca metoda impletirii parului proaspat spalat si dormi cu impletiturile peste noapte. Dimineata te vei trezi cu bucle naturale si parul tau va ramane sanatos.

Styling la temperaturi ridicate

Daca esti adepta folosirii zilnice a placii de par, este cazul sa iei o pauza. Stilizarea parului la temperaturi ridicate absoarbe toata hidratarea din firele de par si aspectul sau va deveni tern si plin de frizz. Mai mult, lipsa hidratarii parului va aduce un exces de proteina, care se traduce prin rupere usoara, forma nedefinita si aspect sarmos. Renunta, asadar, la placa de par, foloseste un foehn cu difuzor, pentru a distribui uniform jetul de aer si usuca parul la treapta cea mai joasa de caldura sau chiar cu aer rece.

Folosirea produselor cu silicon

Produsele destinate ingrijirii parului care contin siliconi sunt o capcana in care cad multe femei. Siliconul imbraca firul de par in intregime si astfel il face sa arate sanatos si matasos. Insa aceasta sanatate este doar o iluzie, pentru ca in realitate firul de par acoperit mereu de silicon nu se mai poate hidrata si vitaminiza corespunzator. In timp, el devine tern si lipsit de luciu. Acest lucru se poate observa atunci cand nu mai sunt folosite produsele cu siliconi – parul este sarmos si uscat. De aceea, multe femei trag gresit concluzia ca ar trebui sa revina la produsele care contin silicon. Solutia este sa sa rupi cercul vicios. Practic, trebuie sa lasi parului o vreme sa se hidrateze si sa ia vitamine si proteine din produsele fara siliconi. In scurta vreme vei observa rezultate.

In concluzie, parul tau poate avea de suferit, chiar daca stilul de viata si dieta sunt cat se poate de sanatoase. Felul in care il tratezi din exterior este la fel de important ca ceea ce faci din interior. Tratamentele chimice sau termice excesive, precum si produsele cu sulfati puternici, siliconi, alcooli sau parfum pot sa deterioreze calitatea parului.