4 reguli de igiena in fabrici

Fabricile fac partea din categoria unitatilor cu un numar mare de angajati, ceea ce inseamna existenta unui risc mai ridicat de raspandire a agentilor patogeni. Acest risc a existat dintotdeauna in colectivitatile mari, insa odata cu izbucnirea pandemiei de Covid-19, masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului si altor agenti patogeni au capatat o importanta fara precedent.

Igiena are un rol important in acest sens, iar pentru prevenirea aparitiei unor focare infectioase in randul angajatilor din fabrici, se impune respectarea anumitor reguli.

Spalarea si dezinfectarea mainilor

Este o masura elementara de igiena, care trebuie respectata atat la locul de munca, dar si in viata de zi cu zi. In cazul angajatilor unei fabrici, aceasta operatiune trebuie se fie efectuata de mai multe ori pe zi, dupa cum urmeaza:

La inceputul si la sfarsitul programului, precum si dupa fiecare pauza;

Dupa utilizarea toaletelor;

La deplasarea dintr-o zona in alta a unitatii;

Dupa folosirea cosului de gunoi;

Inainte si dupa servirea mesei;

Dupa indepartarea manusilor de protectie;

Dupa ce au stranutat sau au tusit, ducandu-si mana la nas si gura.

Mainile se spala cu apa si sapun, iar pentru mai multa eficienta in distrugerea agentilor patogeni, trebuie sa se foloseasca si un dezinfectant pentru maini.

Curatarea suprafetelor

Suprafetele atinse frecvent de un numar mare de persoane sunt un mediu pe care bacteriile si microbii se dezvolta cu usurinta, constituind totodata si o sursa de raspandire a acestora. Din acest motiv, suprafetele trebuie curatate frecvent, utilizand de fiecare data si substante dezinfectante. Responsabilii din fiecare sectie vor intocmi o lista cu suprafetele care trebuie curatate si vor monitoriza curatarea si dezinfectarea acestora la fiecare schimb de tura. Mesele, intrerupatoarele, clantele de la usi, manerele, panourile de control, balustradele si butoanele lifturilor sunt suprafete atinse frecvent, de aceea necesita curatari mai dese.

Personalul insarcinat cu operatiunile de curatenie, trebuie sa poarte manusi de protectie atunci cand utilizeaza substante de curatare si dezinfectanti. Foarte eficiente in acest scop sunt manusile din nitril de pe sterge.ro, care pot fi folosite fara probleme si de persoanele care au alergie la latex. Dupa fiecare utilizare, manusile se arunca, iar mainile se spala, dupa cum am precizat in paragraful anterior.

Pauze mai lungi intre ture si circuite separate

Pentru a evita aglomeratia din vestiare la intrarea si la iesirea din ture, este recomandat ca pauzele dintre schimburi sa fie mai lungi. In acest mod, angajatii vor avea posibilitatea sa foloseasca vestiarele pe rand, fara a se mai inghesui, grabiti sa se echipeze sau sa se dezechipeze.

Tot pentru evitare aglomeratiei intre schimburile de ture, specialistii in medicina muncii recomanda stabilirea de culoare separate pentru cei care vin si cei care pleaca de la fabrica. Astfel, se reduce contactul dintre membri echipelor de muncitori, implicit si riscul transmiterii de germeni.

De asemenea, acolo unde este posibil, se recomanda si delimitarea spatiilor de lucru si a diferitelor zone, tot in scopul reducerii interactiunii dintre angajati.

Purtarea echipamentelor de protectie sanitara

In afara de purtarea echipamentelor prevazute in normele de protectie a muncii, care este obligatorie, o masura care asigura un grad mai mare de siguranta este si purtarea de echipament de protectie sanitara. In primul rand este vorba de mastile sanitare, a caror purtare este obligatorie in spatiile interioare, cu cateva exceptii care tin de specificul unor activitati. De asemenea, purtarea manusilor de unica folosinta poate preveni raspandirea germenilor, la fel si halatele si salopetele mentinute curate.

Nu in ultimul rand, monitorizarea starii de sanatate a angajatilor este o masura care poate preveni raspandirea unor boli in randul personalului, fie ca vorbim de Covid-19, fie de o gripa sezoniera sau o raceala. Triajul epidemiologic efectuat la intrarea in tura si efectuarea cu regularitate a controalelor medicale periodice sunt proceduri foarte eficiente pentru monitorizarea starii de sanatate a personalului unei unitati.