5 bauturi perfecte pentru a te incalzi in sezonul rece

Inceputul sezonului rece aduce cu sine disconfortul temperaturilor scazute. Trebuie sa apelezi la diverse surse de caldura pentru acasa, la birou sau in masina, hainele devin tot mai multe si mai groase. Pe langa toate acestea exista si cateva bauturi – unele cu alcool, altele fara – care te ajuta sa suporti mai usor frigul.

Iata 5 sugestii de bauturi perfecte pentru a te incalzi in sezonul rece.

Cafea

Indiferent de sezon, iti incepi ziua cu o cana de cafea. De toamna pana primavara, pe langa energie si savoare, cafeaua iti ofera si confort termic. Tipul cafelei, soiul si eventualele arome le alegi dupa preferinte. Prepararea depinde de locul in care te afli: acasa, la birou sau in oras.

Preparata la ibric, la cafetiere ieftine sau cu aparate sofisticate, cafeaua proaspata te ajuta sa treci mai usor peste o zi racoroasa. Aroma de ghimbir in cafea este un mijloc minunat de a te incalzi dupa ce ai umblat toata ziua prin zapada sau te-ai bucurat de sporturile de iarna. Scortisoara este un alt condiment a carui prezenta devine mai pregnanta in lunile sezonului rece, iar cafeaua este bautura cu care se potriveste cel mai bine in orice moment al zilei. Vanilia si migdalele sunt ingrediente delicioase pentru o cafea aromata pe care o poti pregati chiar la tine acasa.

Desi multi tind sa creada ca temperatura ridicata este cea care-ti ofera senzatia de caldura, de fapt cofeina iti stimuleaza metabolismul sa reziste. Ai putea chiar sa bei cafea cu gheata, tot te-ai simti incalzit. Cu cat mai putin zahar, cu atat mai bine.

Ceai

Ceaiurile de toate tipurile sunt mult mai populare iarna. Ca si in cazul cafelei, nu doar temperatura fierbinte te incalzeste, ci ingredientele. Spre deosebire de cafea, care nu este indicata in a doua parte a zilei, cel mai bun moment de savurat o cana de ceai este seara, la capatul eforturilor cotidiene. Este sezonul citricelor, asa ca lamaia si portocala se pot regasi foarte bine in cana de ceai sau pe o farfurie alaturata. Teina din ceaiurile negru si verde reprezinta un substitut indicat pentru cafeina. Mierea este cel mai bun indulcitor pentru ceai, in timp ce menta ofera o savoare aparte.

Exista mixuri de plante uscate special pentru iarna, din care nu lipsesc salvia, rozmarinul si cimbrul. Desi in tara noastra nu exista un obicei al consumului de ceai, abundenta plantelor autohtone si varietatea soiurilor internationale disponibile in magazine au dus la o crestere tot mai mare a apetitului pentru acest tip de bautura.

Ciocolata calda

Cicolata calda este desertul perfect pentru o zi geroasa. Alba sau neagra, cu sau fara alune, cu o consistenta mai groasa sau mai subtire, ciocolata calda permite o multime de combinatii de gusturi si arome. Scortisoara, menta si mierea sunt doar cateva dintre ingredientele perfecte pentru aceasta bautura.

Cacao cu lapte

Bautura copilariei pentru multi dintre noi nu se demodeaza niciodata. In amintirea tineretii o preparam cu drag copiilor nostri si ne bucuram ca le place. Este substitutul perfect sanatos pentru cofeina, teina sau ciocolata. Se pot combina diverse sortimente de lapte si arome de cacao, pentru bauturi care satisfac cea mai diversa paleta de gusturi.

Vin fiert

Prima bautura alcoolica din aceasta lista este cel mai des intalnita in targurile tematice de sarbatori din tara noastra. De obicei rosu, dar poate fi si alb sau roze, facut in propria gospodarie sau ambalat de cei mai mari producatori, vinul fiert te ajuta sa treci mai usor peste frigul serilor de iarna. Cu sau fara scortisoara sau bucati de portocala, vinul fiert este o bautura usoara care te introduce in atmosfera de sarbatoare.

Bauturile de sezon nu produc senzatia de incalzire doar prin temperatura la care sunt preparate. O cana fierbinte este utila mai mult pentru mainile inghetate. In schimb, ingredientele sunt cele care stimuleaza rezistenta organismului la frig. Cafea, ceaiuri, ciocolata calda, cacao cu lapte sau vin fiert, iata cateva exemple de bauturi care te pot ajuta sa te incalzesti in zilele reci de iarna.