5 criterii de care sa tii cont cand iti cumperi incaltaminte

Esti in cautarea unor perechi noi de incaltaminte? Iata care sunt criteriile de care sa tii cont, ca sa faci cea mai buna alegere!

Cumpara incaltamintea in functie de ocazie

Inainte sa cumperi o pereche noua de pantofi, analizeaza cu atentie piesele vestimentare din dressing. Mai simplu spus, nu cumpara o pereche noua de pantofi cu toc doar pentru ca-ti place cum arata. Incaltamintea din pantofar trebuie sa se potriveasca cu hainele din dressing, astfel incat sa-ti ofere un plus de stil. Pune toate hainele de sezon pe pat si incearca sa te gandesti cu ce pereche de incaltaminte s-ar potrivi.

Mai mult, cumpara incaltaminte in functie de ocazie! Prin simpla denumire a tipurilor de pantofi iti poti da seama la ce tip de eveniment se potrivesc. In acest sens, pantofii sport se poarta atunci cand faci activitati fizice, indiferent daca vorbim despre alergare, plimbari in parc sau exercitii la sala de fitness. Pantofii eleganti, de ocazie, pot fi purtati la evenimentele speciale, la diverse gale, petreceri sau baluri.

Mizeaza pe incaltamintea care garanteaza confortul

Oricat de frumos ar arata o pereche de pantofi, nimeni nu va fi dornic sa-i poarte daca sunt rigizi, stramti si provoaca neplaceri. Daca vrei sa simti confort in orice perioada a zilei, opteaza pentru pantofi sport sau modele casual, care au un sistem de amortizare bine pus la punct. Pantofii sport Skechers pentru barbati sunt la moda, de aceea ii poti include oricand in colectia ta de incaltaminte.

Alege intotdeauna marimea potrivita

Pare banal, dar este important, asa ca poarta doar perechea de pantofi in marimea potrivita. Pantofii prea mici sau prea mari nu sunt comozi, dimpotriva, iti pot cauza rani si bataturi extrem de dureroase.

Probeaza intotdeauna pantofii pe care vrei sa-i cumperi si mergi cativa pasi incaltat cu ei, pentru a te asigura ca te simti comod. Flexibilitatea reprezinta un element la fel de important, deoarece permite picioarelor sa aiba o miscare naturala. Indoaie pantofii si alege perechile care sunt cat mai flexibile.

Tine cont de calitatea incaltamintei

Indiferent de model, achizitioneaza pantofi din materiale de buna calitate, chiar daca sunt mai scumpi. De pilda, pantofii din piele sunt cei care-ti ofera calitatea de care ai nevoie. In afara de aspectul placut al materialului, acesta este si confortabil. In cazul pantofilor sport, poti opta pentru un material precum bumbacul, usor si confortabil.

Pune accent pe designul pantofilor

Daca-ti place cum arata o pereche de incaltaminte, o vei purta frecvent, fara sa consideri investitia inutila. Aspectul pantofilor trebuie sa se potriveasca cu stilul tau vestimentar si sa te binedispuna. De cate ori nu ai luat o pereche de pantofi de pe raft doar pentru ca-ti place culoarea sau modelul?

Acestea sunt cele mai importante criterii de care sa tii cont atunci cand vrei sa-ti imbogatesti colectia de incaltaminte, pentru a lua decizia optima. Doar in acest fel, iti vei da seama ca ai cumparat pantofi durabili si de calitate.