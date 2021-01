Denumirea de „electrocasnice” este data acelor aparate electrice folosite pentru a usura sau a face in locul nostru o serie de treburi casnice. Ne folosim de ele frecvent si realizam cat de importante sunt pentru viata de zi cu zi doar atunci cand se defecteaza sau atunci cand apare vreo pana de curent.

E greu de spus ca o anumita categorie de electrocasnice este mai utila decat alta, insa unele dintre ele aproape ca au devenit indispensabile in vremurile in care traim.

Frigiderul

Este folosit pentru pastrarea alimentelor, mentinand o temperatura scazuta, ce le permite acestora sa reziste mai mult timp. Pentru aceasta, frigiderul trebuie sa fie mentinut permanent in functiune, spre deosebire de alte electrocasnice pe care le poti opri sau deconecta de la priza, atunci cand nu le folosesti. Din acest motiv, frigiderul este cel mai important consumator de curent, astfel ca este recomandat sa folosesti un aparat dintr-o clasa energetica superioara.

O varianta mai moderna a frigiderului este combina frigorifica, ce include doua compartimente distincte, respectiv frigiderul si congelatorul.

Masina de spalat

Spalatul rufelor pentru intreaga familie era o adevarata corvada pentru gospodine, nevoite sa aloce o mare parte din zi acestei activitati. Odata cu aparitia masinilor de spalat, lucrurile s-au simplificat mult, iar pasul urmator a fost crearea masinilor de spalat automate.

Cu cateva apasari de buton, chiar si cele mai murdare haine ies impecabile dintr-o astfel de masina. Pe langa asigurarea unui ciclu complet de spalare, o masina de spalat automata poate sa si usuce hainele, care pot fi imbracate imediat ce sunt scoase de la spalat.

Hota electrica

Desi imbietor, mirosul de mancare nu e niciodata agreat atunci cand se imprastie prin toata casa, sau cand ramane impregnat in bucatarie. Nici aburul degajat din oalele puse pe foc nu a fost niciodata un aliat al gospodinelor, pentru ca favorizeaza aparitia mucegaiului si a igrasiei.

Petru a scapa de aceste probleme, a fost inventata hota electrica – un dispozitiv plasat deasupra aragazului, care absoarbe aburul si mirosurile de mancare evacuandu-le in exterior. In orice magazin de electrocasnice poti gasi o hota de bucatarie la preturi accesibile, asa ca nu intarzia sa iti achizitionezi una, daca nu ai facut-o pana acum.

Aspiratorul

Cand vine vorba de curatenie in locuinta, aspiratorul este primul aliat, pentru ca te poate ajuta sa faci casa „luna”, fara sa depui prea mult efort. Nu trebuie decat sa il bagi in priza, sa apesi butonul de pornire si apoi sa plimbi peria atasata de furtun pe covor si pe celelalte suprafete pe care vrei sa le cureti. Cu ajutorul aspiratorului poti curata de praf si zonele mai greu accesibile, precum spatiul de sub pat, sau partile superioare ale dulapurilor.

Mai nou, au fost create aspiratoare robot, pe care nici nu mai e nevoie sa le manevrezi, fiind nevoie doar sa le programezi pentru a face toata treaba in locul tau.

Centrala termica

Pentru apartamentele de la bloc este o alternativa mult mai eficienta la sistemul de incalzire centralizat, reprezentand totodata cea mai buna solutie si pentru casele la curte. O centrala termica furnizeaza atat caldura in sezonul rece, cat si apa calda menajera pentru baie si bucatarie. Pentru a eficientiza cat mai bine consumul de curent si energie termica, este recomandat ca centrala sa aiba instalat un termostat, cu ajutorul caruia poate fi programata sau functioneze in anumite intervale de timp. Totodata, cu ajutorul termostatului se poate seta o temperatura optima pentru interior, iar cand este atinsa valoarea setata, centrala se opreste automat.

Asadar, viata in secolul XXI este de neconceput fara electrocasnice, rolul acestora fiind acela e a ne usura activitatile domestice si a ne lasa mai mult timp pentru activitati mai placute.