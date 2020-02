5 Filme de dragoste pentru 14 februarie pe Netflix sau la Cinema

Acesta este un mic articol, cu cateva recomandari de filme de dragoste pentru 14 februarie, asa cum stim putem vedea fime romantice, atat pe Netflix cat si la Cinema, mai jos aveti cateva recomandari.

Pe netflix in data de 14 Februarie puteti vedea multe filme de dragoste, acestea fiind lansate in anii trecuti sau chiar anul acesta, in Cinema vor fi mereu difuzate filme de dragoste recente, anul trecut nu prea au fost multe filme bune, din cate imi amintesc anul trecut am fost la „Oh! Ramona”, un film oribil din punctul meu de vedere.

Ce avem anul acesta la cinema in februarie?

Fiicele doctorului March

Din pacate nu avem filme exclusiviste lansate pe 14, insa avem acest film dragut ce a fost si premiat la Oscar, lansat pe 7 decembrie.

In rest… nimic romantic.

Ce filme de dragoste avem pe Netflix?

All the Bright Places

To All the Boys: P.S. I Still Love You

Fara obligatii

Ziua indragostitilor

Cam acestea sunt filmele bune ce se pot vedea anul acesta 2020 pe 14 februarie, tu la ce te uiti? Ce recomandari?