5 Functii iPhone 11 care lipsesc de pe Galaxy S20

Noile smartphone-uri Galaxy S20 de la Samsung, care se lansează pe 6 martie (incep livrarile), au o mulțime de caracteristici și capabilități care lipsesc de pe iPhone-urile Apple. Acestea acceptă conectivitatea 5G, de exemplu, și au un senzor de amprentă pe ecran și camere de rezoluție mai mare, printre alte dispozitive. Cel mai scump model are chiar și o cameră extraordinară de 108 megapixeli.

Dar iPhone 11 de la Apple, care include unele modele mai ieftine decât cele ale Samsung, au de asemenea câteva funcții care nu se regăsesc în familia Galaxy S20. Unele dintre aceste funcții sunt bazate pe software și implică camera iPhone-ului, în timp ce altele au legătură cu display-ul de pe smartphone-urile Apple. Și anumite calități sunt centrate pe ecosistemul iOS Apple și avantajele pe care le oferă spre deosebire de sistemele de operare ale Android-ului care este mai fragmentat de Google.

Veți observa, de asemenea, că, în timp ce avantajele Samsung se concentrează pe funcții flash pentru hardware, precum senzorii camerei și scanerele biometrice, activele Apple sunt ceva mai subtile și sunt țesute în sistemul de operare.

Galaxy S20, recent anunțat de la Samsung, începe de la 1.000 de dolari, în timp ce Galaxy S20 Plus începe de la 1.200 de dolari, iar Galaxy S20 Ultra de înaltă calitate costă cel puțin 1.400 de dolari. IPhone 11, prin comparație, începe de la 700 USD, în timp ce iPhone 11 Pro începe de la 1.000 USD, iar iPhone 11 Pro Max începe de la 1.100 USD.

Iată o privire mai atentă la unele dintre funcțiile disponibile pe iPhone 11 și 11 Pro de la Apple, pe care nu le puteți obține pe dispozitivele Samsung S20 de la Samsung.

Un ecran care își poate regla culoarea pentru a se potrivi cu lumina ambientală a împrejurimilor.

IPhone-urile recente de la Apple au o caracteristică numită True Tone, care adaptează temperatura culorii ecranului dispozitivului pentru a se potrivi cu iluminarea din mediul dvs. Cu alte cuvinte, este caracteristica care face ca ecranul iPhone-ului tău să pară mai cald și elimină acea nuanță albăstruie găsită pe ecranele multor electronice.

Nu este doar linia iPhone 11 care oferă True Tone. IPhone-urile mai vechi, inclusiv iPhone 8 și versiuni ulterioare, au TrueTone, precum și iPad Pro și iPad Air.

Samsung nu oferă această caracteristică, dar telefoane precum Galaxy S20 au un filtru albastru. Această caracteristică, însă, nu ține cont de iluminarea din mediul dvs. și oferă ecranului o tentă de portocaliu.

Efecte de iluminare pentru fotografiile din modul portret.

Telefoanele Galaxy Samsung și iPhone-urile Apple au oferit fiecare capacitatea de a realiza fotografii în stil bokeh de ani buni.

În 2017, însă, Apple a introdus Portrait Lighting, care, așa cum îi spune și numele, îl face astfel încât să puteți adăuga efecte de iluminare specifice fotografiilor realizate în modul Portrait. Astfel de efecte includ lumina naturală, care creează un aspect moale, și lumina de contur, care adaugă umbre pentru conturul feței, printre alte efecte.

Deși iPhone 8 Plus și versiunile mai noi oferă iluminare portret, numărul efectelor disponibile depinde de model. IPhone 8 Plus și iPhone X, de exemplu, au cinci efecte de iluminare portret, în timp ce iPhone XR are trei, iar iPhone XS, XS Max, 11, 11 Pro și 11 Pro Max au șase.

Samsung Galaxy S20 oferă unele efecte pentru Live Focus, alternativa sa la modul Portrait of Apple, dar nu are filtre care să vă permită să reglați stilul de iluminare.

O aplicație text cu caracteristici complete cu criptare end-to-end.

Datorită recentei decizii Google de a aduce tehnologia Rich Communication Services (RCS) în aplicația sa de mesagerie, dispozitivele Android precum cele mai recente telefoane Galaxy ale Samsung primesc funcții pe care Apple le-a oferit de mult timp prin iMessage de care Android îi lipsea. Astfel de funcții includ mesagerie prin Wi-Fi, livrări și recepții de citire.

Însă RCS nu oferă criptare end-to-end, așa cum face platforma iMessage de la Apple. Criptarea end-to-end, după cum îi spune și numele, face ca mesajele să nu poată fi indecifrabile de nimeni altul decât expeditorul și destinatarul. Criptarea end-to-end asigură că orice date trimise printr-o aplicație nu pot fi descifrate dacă sunt interceptate – nici măcar de către compania care operează platforma de mesagerie.

O aplicație de telefon care poate trimite apelanți necunoscuți la mesageria vocală.

Odată cu actualizarea iOS 13 a Apple care a debutat toamna trecută, nu mai aveți de a face cu apelarea apelurilor nedorite. Cei care folosesc un iPhone pot activa o caracteristică numită „Silențieți apelanți necunoscuți”, care trimite apeluri de la numere de telefon care nu vă sunt cunoscute direct la mesageria vocală. Asta înseamnă că va afișa apeluri numai de la numere care se găsesc în aplicații precum Contacte, mesaje și Mail.

Telefoanele Samsung sunt capabile să detecteze și să semnalizeze apelatorii de spam, dar nu trimit apeluri direct la mesageria vocală, așa cum face iPhone.

Cel mai nou sistem de operare se actualizează imediat ce este lansat.

Un mare avantaj al ecosistemului iOS de la Apple in comparatie cu Android este că cea mai nouă versiune a sistemului de operare este împinsă în toate iPhone-urile acceptate în același timp. Având în vedere că Apple operează atât software-ul, cât și hardware-ul, acesta controlează complet momentul în care sunt implementate actualizările.

Nu este cazul Android. Deoarece software-ul Google Android rulează pe mai multe tipuri de dispozitive realizate de companii diferite, există o mult mai mare variantă când vine vorba de lansarea cronologiei. Telefoanele Pixel Google obțin de obicei actualizările mai întâi, dar dacă dețineți un smartphone realizat de un alt producător de dispozitive Android precum Samsung, LG sau Motorola, calendarul poate varia.

Apple spune că 70% din toate telefoanele folosesc iOS 13, citând date din App Store. Tabloul de bord pentru dezvoltatori Android Google nu include Android 10, dar se spune că 10,4% dintre dispozitivele rulau Android 9 mai vechi începând cu 7 mai 2019.

Concluzie

Lui Apple nu-i pasă neapărat să fie prima când vine vorba de noile tehnologii, cum ar fi display-urile curbate, 5G etc. dar acordă o atenție deosebită detaliilor software. Din punctul nostru de vedere, ambele telefoane sunt bune, depinde ce doriti mai bun software sau hardware.

