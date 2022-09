5 jocuri 2022 care rulează excelent pe iPhone

Deși cele mai bune experiențe la jocuri video se pot simți pe PC-uri (desktop sau laptop) și console, cele mai populare sunt de fapt jocurile pe smartphone și tabletă. Explicația este simplă: există mult mai mulți posesori de astfel de gadgeturi devenite tot mai performante și accesibile ca preț în raport cu nivelul de tehnologie încorporată.

De asemenea, chiar și pasionații de jocuri video pe console și PC-uri de gaming folosesc în paralel jocurile pe telefon sau tabletă, profitând de avantajele legate de mobilitate – acces oriunde și oricând, inclusiv în călătorii sau pauze de muncă.

Printre cele mai apreciate smartphone-uri se evidențiază modelele de iPhone – un brand devenit legendar în acest domeniu. Există mai mult de un milion de aplicații iPhone disponibile în App Store, astfel că opțiunile de joc de pe iPhone sunt practic nelimitate.

Cele mai multe jocuri de iPhone rulează pe orice astfel de dispozitiv cu iOS 15, deci pe telefoane până la iPhone 6S. Accesul la numeroase variante este desigur un lucru pozitiv, însă adesea poate fi dificil să alegi jocuri, mai ales dacă ți-ai dori să experimentezi opțiuni noi, dar care se bucură de apreciere din partea utilizatorilor.

Iată mai jos 5 jocuri relativ recente, apreciate în 2022, care rulează excelent pe iPhone:

The Lord of the Rings: War

Lansat cu circa un an în urmă de NetEase Games, pentru utilizatorii de sisteme de operare iOS și Android, acest joc plasat în îndrăgita creație fantastică a scriitorului J. R. R. Tolkien este o alegere considerată excelentă de mulți gameri. Acțiunea te pune în tabăra unei echipe a Pământului de Mijloc (Middle-earth), urmând să lupți pentru cel mai de preț inel. Jocul este gratuit, dar poate implica unele costuri dacă se plătesc opțiuni diverse.

Games of Thrones: Conquest

Un joc cu și mai multă istorie, bazat pe aceeași lume fantastică, plină de elemente de fantezie și cu multă aventură, Games of Thrones: Conquest de la Warner Bros. Interactive Entertainment se bazează pe franciza atât de populară în lumea serialelor online. Odată cu lansarea House of the Dragon, lumea Games of Thrones redevine una de actualitate. În cadrul jocului, adunați resurse, fortificați-vă armata și creați clădiri, pentru a vă extinde influența și a crea alianțe grozave! Evident, veți avea un dragon de crescut și protejat.

Cat Wilde and the Pyramids of Dead – pentru fanii jocurilor de casino

Lansat de Play’n GO în iunie 2022, acesta este un joc din categoria de sloturi online. Foarte fresh, cu o grafică de top și funcții speciale dinamice, jocul este perfect de încercat pentru pasionații de jocuri de cazino online pe mobil. Cat Wilde and the Pyramids of Dead este asemănător unor titluri populare precum Book of Dead, Legacy of Dead sau Ghost of Dead, alte păcănele bune pe iPhone lansate de cei de la Play’n GO în ultimii ani. Slotul este disponibil și în România, atât cu mize reale, cât și virtuale.

Diablo Immortal

Devenit disponibil tot în iunie 2022, acest joc multiplayer de la Blizzard Entertainment este un joc video de acțiune de rol online, cu acces gratuit. Parte a seriei de succes Diablo, noul joc Diablo Immortal are loc între evenimentele din Diablo II și Diablo III. Jucătorii controlează un personaj din clasa aleasă – Barbar, Vrăjitor, Călugăr, Necromant, Vânător de demoni sau Cruciat.

Vă mai amintiți de jocul care s-a bucurat de un succes coloral în 2020, Among Us? Există un update lansat recent, în august 2022, iar producătorii speră ca jocul să revină unul de actualitate. În ceea ce privește completările, jucătorii pot schimba harta din hol și pot acum să pună mâna pe două noi Food Cosmicubes și să arate ca o gustare. Jocul este simplu, chiar și pentru începători în lumea jocurilor video. Pentru cine nu știe, Among Us este un joc cooperativ, multiplayer, în care trebuie să supraviețuiești, să faci misiuni și să dezvălui impostorii din grup.