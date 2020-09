Incaltamintea sport a depasit de mult timp granitele salilor de fitness si face parte din garderoba esentiala a femeilor de pretutindeni. Indiferent de model, pantofii sport sunt versatili si pot completa numeroase tinute, pentru orice eveniment.

In plus, exista si alte motive pentru care femeile poarta pantofi sport – pentru stabilitate si confort atunci cand au mult de mers pe jos, la care se adauga evitarea ranilor din zona calcaiului. Exista numeroase modele de pantofi sport care fac senzatie in acest sezon, pe care sa-i incluzi in colectia de pantofi. Vrei sa afli care sunt cei mai cool pantofi sport? Tine cont de recomandarile noastre, din randurile urmatoare!

Tenisii clasici, albi

Modelele de tenisi clasici, albi, nu trebuie sa-ti lipseasca atunci cand vorbim despre pantofii sport must have. Acestia se pot purta pe tot parcursul anului, fiind pantofi sport simpli si eleganti, care te pun in evidenta.

O pereche de tenisi clasici albi poate fi asortata atat la rochii si fuste, cat si la jeansi si pantaloni, pentru un look impecabil. Alege dintre zeci de modele de incaltaminte sport de dama, pana gasesti perechea care te atrage cel mai mult din punct de vedere vizual si-ti ofera confort maxim.

Adidasii cu talpa colorata

Daca nu esti o fana a stilului clasic in ceea ce priveste incaltamintea sau vrei sa incluzi si alte modele in garderoba, nu uita de adidasii cu talpa colorata, in nuanta neon. Acest sezon aduce in atentia pasionatilor de moda modele de pantofi sport colorate, cu imprimeu sau in nuante combinate, care pun in valoare chiar si cea mai banala tinuta.

Adidasii cu talpa colorata se potrivesc de minune cu tinutele casual. Imbraca o pereche de jeansi moderni, cu taieturi, un tricou cu imprimeu si pantofii sport colorati si esti pregatita pentru o plimbare prin oras! La fel de bine se potrivesc si cu rochiile lungi si cu fustele casual, din bumbac sau in.

Sneakers cu animal print

Cauti pantofi sport care nu se demodeaza, oricare ar fi anotimpul? Alege sneakers cu imprimeu de leopard, care completeaza perfect o tinuta all-black sau o pereche de jeansi simpli, pe care nu stii cu ce sa-i porti. Printul animal ramane la fel de popular pentru incaltamintea eleganta si pentru pantofii sport, pe care-i poti asorta la haine pentru numeroase evenimente.

Totusi, pentru a evita un look incarcat, nu alege pantofi sport cu animal print atunci cand porti rochii sau bluze cu acelasi imprimeu. Mai mult, este indicat sa lasi deoparte accesoriile si sa alegi doar pentru bijuterii minimaliste.

Pantofi sport cu panglici sau decupaje

Cauti o pereche de pantofi sport iesiti din comun? In acest sezon, se poarta adidasii care ofera ventilatie, precum pantofii sport cu decupaje, ideali pentru vara. La fel de interesanti sunt si adidasii cu panglici aplicate si o talpa confortabila, care ofera o senzatie placuta in timpul mersului.

Daca pantofii sport cu decupaje arata excelent alaturi de jeansi si pantaloni scurti, fustele si rochiile vor fi puse in evidenta de modelele de pantofi sport cu panglici feminine.

Adidasii cu platforma

Un alt model la moda de numeroase sezoane? Pantofii sport cu platforma sau modelele supradimensionate, cu talpa rezistenta si groasa. Acestia se poarta cu orice articol vestimentar dar sunt indicati in special in tinutele sport si casual, deoarece nu sunt cele mai elegante modele.

Vrei sa fii tot timpul in trend? Include in colectia de incaltaminte aceste modele la moda si confortabile, pentru tinute fara cusur!