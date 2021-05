5 rechizite indispensabile oricarui elev

Inceputul scolii este mereu insotit de entuziasm, semnificand o etapa noua in dezvoltarea micilor scolari. Pentru ca startul sa fie in forta, toate detaliile trebuie puse la punct cu mare atentie.

Este important ca elevilor sa le faca placere sa mearga la scoala. Pe langa sustinerea celor din jur, rechizitele practice, dar si atractive contribuie la asocierea orelor petrecute in sala de clasa cu o activitate placuta.

Iata cinci rechizite indispensabile pentru scolarii de toate varstele!

1. Ghiozdanul

Ghiozdanul sau rucsacul este, fara doar si poate, unul dintre cele mai populare rechizite. Nu doar ca ghiozdanele pentru fete si baieti sunt indispensabile celor mici, dar prin alegerea unui model pe placul copilului, el isi poate contura stilul personal. De cele mai multe ori, elevii sunt atrasi de culorile vii si de imprimeurile vesele cu personajele lor preferate, care le vor aduce cu siguranta zambetul pe buze.

Asigura-te ca toate rechizitele au loc in interiorul rucsacului ales; altfel spus, dimensiunile ghiozdanului trebuie sa coincida cu nevoile scolare ale elevului. Accentul trebuie pus atat pe practicalitate, cat si pe estetica, preferintele copilului jucand aici un rol extrem de important.

2. Caietele

Cel mic va avea nevoie de mai multe caiete, fiindu-i necesar cel putin un caiet pentru fiecare materie studiata. Poate par niste articole banale, insa caietele sunt disponibile intr-o varietate de dimensiuni si modele, astfel ca este bine sa le alegi in cunostinta de cauza.

Caietele A5 se folosesc, de obicei, in scoala primara si gimnaziala. Cele A4 sunt folosite, de regula, de elevii de liceu, insa si cei de gimnaziu le pot utiliza la materiile de baza, cum sunt limba si literatura romana si matematica. Nu uita nici de caietele speciale pentru geografie, biologie, desen si muzica (cu formatul B5 landscape) si de vocabulare (A4 landscape).

3. Penarul

In penar, copiii isi pastreaza instrumentele de scris, masurat, decupat, sters si colorat. La fel ca in cazul rucsacului, poti alege un penar cu eroii indragiti de scolar, cu imprimeuri vesele, colorat in nuante vii, ori unul cu model simplu. Penarul trebuie sa fie robust si suficient de spatios invat elevul sa-si puna toate instrumentele in el. Daca vrei sa economisesti timp, poti opta pentru un penar gata echipat.

4. Instrumentele de scris, masurat, decupat, sters si colorat

Cel mic va avea nevoie de cateva stilouri si o multime de rezerve de cerneala, pixuri albastre, rosii, negre si verzi, creioane negre, creioane colorate, carioci, linere si markere. Alte instrumente utile pentru scolar sunt ascultitoarea, guma de sters, rigla, echerul, pasta corectoare, acuarelele sau tempera, compasul, foarfecele, pensulele si un pahar pentru clatirea acestora.

5. Batonul de lipici

Un baton de lipici este foarte util pentru scolarii din clasele primare. Lipiciul solid este de preferat celui lichid, deoarece este mai simplu de tinut in mana si riscul ca cel mic sa isi lipeasca degetele intre ele nu exista.

Este recomandat ca achizitionarea rechizitelor sa fie un proces distractiv. De aceea, cel mai bine este sa alegeti impreuna obiectele necesare, petrecand astfel timp de calitate si cumparand rechizite pe care cel mic le va folosi cu drag.