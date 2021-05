5 remedii eficiente impotriva tusei

Tusea reprezinta un raspuns natural al corpului la iritanti si infectii, rolul ei fiind de a le elimina din organism.

Cu toate acestea, tusea persistenta sau cronica poate semnala prezenta unei cauze mai severe, motiv pentru care este necesara apelarea la un consult medical specializat daca simptomele sunt ingrijoratoare sau daca apar orice alte abateri de la normal.

Deoarece tusea poate avea numeroase cauze cum ar fi alergii, infectii sau chiar reflux gastroesofagian, tratamentul poate varia in functie de cauza existenta.

De la medicamente la remedii naturale, optiunile pentru tratarea acestei probleme pot fi numeroase, fapt care poate coplesi persoana interesata.

Pentru ca tu sa fii cat mai bine informata cu privire la sanatatea ta si sa fii tinuta la curent cu cele mai utilizate tratamente, in continuarea acestui articol iti vom prezenta cateva remedii eficiente impotriva tusei la care ai putea apela.

5 remedii eficiente pentru a combate tusea

Deoarece tusea poate fi acuta, subacuta sau cronica, orice tuse care nu dispare dupa 2-3 saptamani trebuie sa fie analizata de catre un medic specialist.

Pentru cazurile usoare insa urmatoarele remedii pot fi folosite conform recomandarilor si instructiunilor date de catre medic sau producator:

Tratamente medicamentoase

Medicamentele reprezinta cea mai simpla si utilizata metoda de a trata tusea, acestea putand fi eficiente in cazul tusei provocate de infectii ale sinusurilor, raceala sau alergii, multe dintre medicamentele necesare putand fi obtinute si fara reteta.

Fie ca este vorba de pastile sau sirop de tuse, utilizarea acestora poate ameliora semnificativ tusea prezentata.

Este indicat insa ca prospectul sa fie citit inainte de utilizarea acestora si sa fie respectat cu strictete dozajul si planul se tratament recomandat de catre medic sau farmacist.

Mierea

Mierea reprezinta una dintre cele mai utilizate remedii naturale impotriva tusei, eficienta acesteia fiind sustinuta si de un studiu publicat in 2007 [1], cercetatorii acelui studiu concluzionand ca mierea ar putea fi tratamentul ideal pentru simptomele prezentate de infectiile tractului respirator superior.

Pentru a beneficia de efectele acesteia se pot adauga doua lingurite de miere la o cana de ceai sau de apa calda cu lamaie ori se poate consuma simplu cu lingurita.

Consumul de lichide

Hidratarea este vitala pentru persoanele cu tuse sau raceala, un studiu publicat in 2008 [2] mentionand ca aportul de lichide la temperatura camerei poate ajuta la ameliorarea tusei, a stranutului si a secretiilor nazale.

Cu toate acestea, persoanele cu simptome aditionale de gripa sau raceala ar beneficia mai mult de pe urma consumului de lichide calde, acelasi studiu mentionand ca aceste lichide ar putea ajuta si la ameliorarea durerilor in gat, a frisoanelor si a starii de oboseala.

Tratamentul cu aburi

Persoanele cu tuse productiva ar putea benefica de pe urma tratamentului cu aburi, acesta putand actiona ca un decongestionant nazal si putand ameliora tusea prezentata.

Pentru a beneficia de efectele aburilor se poate opta pentru o baie fierbinte, permitand astfel inhalarea aburilor sau utilizarea unui bol cu apa fierbinte si anumite uleiuri esentiale, persoana afectata aplecandu-se peste bol cu un prosop pe cap pentru a inhala cat mai bine aburii. Inhalarea aburilor prin aceasta metoda nu trebuie sa dureze mai mult de 5 minute.

Gargara cu apa sarata

Acest remediu simplu este foarte eficient in ameliorarea durerilor in gat si a tusei productive, asta deoarece apa sarata reduce acumularea de mucus care duce in cele din urma la diminuarea nevoii de a tusi.

Gargara se poate face de cateva ori pe zi folosind o jumatate de lingurita de sare dizolvata intr-o cana cu apa, aceasta fiind eliminata din gura de fiecare data.

Deoarece exista riscul se inghitire a apei sarate, acest remediu nu este indicat copiilor.

Toate aceste remedii si multe altele pot fi folosite pentru tratarea sau ameliorarea tusei usoare, cazurile persistente si mai severe putand fi diagnosticate si tratate de catre medicul specialist.

