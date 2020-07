Daca sunteti in cautarea unei alternative TeamViewer, astazi am sa va prezint o lista cu 6 programe ce le puteti folosi fara nici o problema, in controlul de la distanta asupra unui PC, fie el desktop sau Laptop cu sistem de operare Windwos sau Mac.

TeamViewer este un program foarte bun pe care si eu il folosesc si poate ca si tu l-ai folosit, dar poate ca la un moment dat te intrebi daca sunt si alte alternative, sau poate pentru tine nu este potrivit acest pogram, ce este de facut? Ei bine, continua sa citesti acest articol, daca ai si tu alte alternative sau recomandari, te asteptam la rubrica de comentarii.

6 cele mai bune alternative TeamViewer pentru 2020

Program control de la distanta Pret AnyDesk Gratis Zoho Assist Platit (Gratis Trial) Splashtop Gratis Google Remote Desktop Gratis NoMachine Gratis Windows Remote Desktop Gratis

Citeste si: Cel mai bun hosting din Romania

AnyDesk este numele care este auzit destul de des atunci când vorbim despre programe de control de la distanta. Dar servește și ca o excelentă alternativă TeamViewer.

Puteți utiliza AnyDesk instalând-o pe Pc-ul dvs. Deși există o versiune plătită, versiunea gratuită a lui AnyDesk oferă suficiente funcții dacă doriti doar sa controlati un PC de la distanta.

Cele mai bune caracteristici ale AnyDesk

Se conectează ușor la terminalele de la distanță folosind o adresă unică a dispozitivului.

Are funcționalitate de chat încorporată

Acceptă transferul fișierelor, înregistrarea pe ecran la distanță, sincronizarea clipboard-ului, și istoricul sesiunilor.

Acceptă datele de autentificare pentru acces nesupravegheat.

Acceptă mai multe display-uri conectate la terminalul de la distanță.

Poate detecta și conecta la alte terminale AnyDesk prin LAN.

Partea proastă

Interfața de utilizator ar fi putut fi mai bună.

Unele funcții nu sunt atât de ușor de utilizat.

Prețuri

Versiune gratuită: Disponibil

Premium: începe la 10,99 USD / lună

Zoho Assist, acest software desktop de la distanță răspunde nevoilor utilizatorilor mai avansați și de afaceri. Este o alternativă excelentă TeamViewer pentru toate caracteristicile utile pe care le oferă în cadrul unei interfețe de control de la distanta.

Principalul punct de vânzare al serviciului Zoho Assist este configurarea sa bazată pe cloud, ceea ce înseamnă că nu trebuie să instalați nimic pe sistemul dvs. pentru a oferi asistență la distanță. Cu toate acestea, este un instrument plătit care vine cu un proces de testare de 15 zile.

Cele mai bune caracteristici ale Zoho Assist

Ușor de configurat software-ul de acces la distanță cu funcții profesionale

Acceptă partajarea fișierelor, adnotări, text, apeluri vocale și apeluri video cu clientul

Poate fi utilizat ca serviciu de sistem pentru mai multe controale

Oferă acces direct la oprire, repornire și alte opțiuni de lansare rapidă

Asistență pentru acces nesupravegheat pe terminalul clientului

Partea proastă

Procesul de configurare poate fi puțin obositor

Nu are versiune gratuita

Prețuri

Versiune gratuită: Nu este disponibil

Premium: începe la 8 USD / lună (încercare gratuită de 15 zile)

Splashtop este încă o alternativă la TeamViewer pe care o puteți folosi pentru a controla un PC la distanta. De-a lungul a nouă ani de existență, acest software de acces la distanță si-a făcut un nume bun în întreaga industrie, oferind un mix bun de calitate video și latență în ceea ce privește conexiunea la distanță.

Versiunea gratuită a Splashtop vine încărcată cu funcții care pot fi suficiente pentru începători. Ar trebui să preferați acest software de acces la distanță dacă intenționați să vă conectați mai ales la mașina dvs. gazdă prin LAN.

Cele mai bune caracteristici ale Splashtop

Conectivitate perfectă cu un clic la mașina de la distanță

Susțineți gesturile touchpad-ului, cum ar fi defilare cu două degete, pinch to zoom etc.

Oferă o calitate bună chiar și pe conexiuni moderate

Suportă transferul de fișiere de pe un dispozitiv la distanță

Funcționalitatea poate fi extinsă prin instalarea de suplimente (plătite)

Partea proastă

Necesită două aplicații separate pentru a fi instalate atât pe dispozitive la distanță cât și pe client.

UI nu pare atragator.

Prețuri

Versiune gratuită: Disponibil

Premium: începe de la 5 USD / lună

Posibilă cea mai ușoară alternativă TeamViewer pe care o puteți obține este Chrome Remote Desktop. S-ar putea să fi auzit de multe ori despre acest software de birou de distanță gratuit de la Google și este bine cunoscut pentru simplitatea sa. Se bazează pe protocolul proprietar Google cunoscut sub numele de Chromoting.

Unul dintre punctele de vânzare ale programului de la Chrome este faptul că funcționează în browserul Google Chrome. Nu este necesar să mențineți o aplicație separată pe computer (cu excepția instrumentelor pe care trebuie să le instalați atunci când configurați o conexiune la distanță).

Cele mai bune funcții ale lui Chrome Remote Control

Este un program ușor și simplu de utilizat de pe desktop

Interfață de utilizator atrăgătoare vizual

Poate sincroniza clipboard-ul cu dispozitivul de la distanță

Acceptă reaplicarea tastelor de pe dispozitivul de la distanță

Acceptă mai multe afișaje conectate la dispozitivul de la distanță

Partea proastă

Procesul de configurare este cam obositor

Necesită cont Google pentru conexiuni la Desktop la distanță.

Prețuri

Versiune gratuită: Disponibil

Premium: nu este disponibil

NoMachine este încă o alternativă gratuită TeamViewer pe care o puteți instala pe Pc-ul dvs. Folosește un protocol de desktop la distanță, numit NX, pentru a stabili conexiuni.

Totuși, este posibil ca acest software de acces la distanță să funcționeze mai bine pentru conexiunile prin LAN. Aceasta înseamnă că nu puteți accesa computerul stând într-un colț îndepărtat al casei.

Cele mai bune caracteristici ale NoMachine

Listează automat alte dispozitive instalate NoMachine pe LAN

Configurare fără dificultăți pentru conexiune la distanță la desktop

Oferă mai multe metode de autentificare

Suport pentru partajarea diferitelor periferice conectate și partajarea de fișiere

Partea proastă

Interfața cu utilizatorul nu arată bine

Unele opțiuni nu sunt ușor de utilizat.

Performanța ar fi putut fi mai bună.

Prețuri

Versiune gratuită: Disponibil

Premium: pentru Enterprise

6. Windows Remote Desktop

De ce să mergeți atât de departe când există o alternativă gratuită TeamViewer chiar pe computer? Da, vorbesc despre Windows Remote Desktop care este încorporat în Windows 10 (și versiuni mai vechi).

După cum știați deja, utilizează Protocolul desktop la distanță Microsoft pentru a vă conecta cu alte aparate pe internet și LAN. Motivul pentru care l-am pus în partea de jos a acestei liste este faptul că Windows Remote Desktop nu se află la ediția Windows 10 Home, pe care o folosesc multe persoane.

Cele mai bune caracteristici ale Windows Remote Desktop

Cunoscut pentru fiabilitatea sa

Vă permite să utilizați imprimante și alte periferice conectate la un PC de la distanță

Acceptă partajarea clipboard-urilor de pe un dispozitiv la distanță

Oferă conexiuni la distanță criptate cu suport TLS

Funcționează cu numele de utilizator și parola Windows

Partea proastă

Nu funcționează la ediția Windows 10 Home

Activarea funcției este puțin complicată.

Prețuri

Versiune gratuită: Disponibil

Premium: nu este disponibil

Deci, băieți, sunt câteva alternative grozave TeamViewer pe care le puteți instala pe computer pentru a stabili o conexiune la distanță. Vom adăuga mai multe aplicații interesante, așa că nu uitați să consultați pe viitor această listă.