6 funcții ascunse din Android și iOS pe care nu le folosești

Într-o lume în care telefoanele mobile au devenit extensii ale noastre, majoritatea utilizatorilor abia zgârie suprafața funcțiilor disponibile pe un smartphone modern. Atât Android cât și iOS ascund sub interfața simplă o serie de funcționalități puțin cunoscute, dar extrem de utile, care pot îmbunătăți semnificativ experiența de utilizare. În acest articol îți prezentăm zece astfel de funcții pe care, cel mai probabil, nu le folosești, deși sunt deja disponibile pe telefonul tău.

Copierea textului din imagini

Atât Android cât și iOS au introdus recent funcția de recunoaștere a textului din imagini, cunoscută sub numele de „Live Text” pe iPhone sau „Google Lens” pe telefoane mobile Samsung și nu numai. Cu ajutorul acestei funcții, poți copia cu ușurință textul dintr-o fotografie, fie că este vorba de un document, o carte sau un meniu de restaurant. Este extrem de utilă pentru traduceri rapide, notițe sau partajarea de informații din surse fizice, fără a mai fi nevoie să le tastezi manual. Mulți utilizatori ignoră această opțiune, deși este integrată în aplicațiile native de galerie și cameră.

Partajarea ecranului direct din sistem

Una dintre cele mai subestimate funcții ale Androidului este posibilitatea de a partaja ecranul telefonului pe un televizor smart sau pe un alt dispozitiv compatibil, fără a instala aplicații suplimentare, numele acestei funcţii este Screen Mirroring. Aceasta se găsește de regulă în setările rapide și permite redarea conținutului în timp real, fie că este vorba de un videoclip, o prezentare sau un apel video. Pe iOS, funcția AirPlay oferă o experiență similară, însă mulți utilizatori nu o explorează dincolo de muzică sau clipuri YouTube, ignorând potențialul real în context de productivitate sau divertisment.

Redarea sunetului spațial

Sunetul spațial este o funcție tot mai promovată, dar puțini o folosesc la adevăratul potențial. Cu ajutorul căștilor compatibile, precum AirPods Pro sau anumite modele de căști Android, telefonul poate reda sunet 3D, în funcție de poziția capului și a dispozitivului. Aceasta creează o experiență audio imersivă, mai ales în filme și jocuri. Deși este activată implicit în unele cazuri, mulți utilizatori o dezactivează fără să știe ce pierd, confundând-o cu o funcție de marketing fără impact real.

Traducere în timp real

Android și iOS oferă ambele posibilitatea de traducere vocală în timp real, o funcție extrem de valoroasă în călătorii. Android integrează această opțiune în aplicația Google Translate, în timp ce iOS oferă aplicația sa nativă Translate. Poți purta o conversație în două limbi diferite, iar telefonul va traduce automat ceea ce spui. Este un exemplu de funcție incredibil de utilă, dar rar explorată în afara unor contexte speciale, deși ar putea fi implementată în multe scenarii de zi cu zi.

Apeluri și mesaje de urgență

În setările de securitate ale ambelor sisteme de operare există funcții care pot salva vieți, precum apelurile de urgență automate sau partajarea locației cu contacte de încredere. Prin apăsarea rapidă a butonului de pornire de cinci ori (pe majoritatea telefoanelor), se poate trimite un SOS sau se poate apela automat un contact de urgență. Mulți utilizatori nu configurează această opțiune, pierzând o metodă crucială de a cere ajutor într-o situație limită.

Optimizarea automată a stocării

Atât Android cât și iOS au introdus opțiuni inteligente de eliberare a spațiului, care șterg automat fișierele vechi, dublurile sau aplicațiile neutilizate. Cu toate acestea, puțini lasă funcția activă sau o explorează. Pe iOS, funcția „Offload Unused Apps” salvează datele aplicațiilor și le elimină doar temporar, în timp ce pe Android, sistemul sugerează ștergerea fișierelor mari și a fotografiilor deja salvate în cloud. Este o metodă elegantă de a preveni mesajele enervante despre spațiul insuficient.

Dacă ai descoperit cel puțin o funcție nouă din cele prezentate, atunci merită să îți acorzi câteva minute pentru a explora mai atent ce poate face cu adevărat telefonul tău. În spatele fiecărui swipe și tap se ascund instrumente gândite să îți facă viața mai ușoară, trebuie doar să le descoperi.