7 Mituri despre distribuțiile Linux

În acest articol o să menționez și explic câteva mituri care există în acest moment în jurul distribuțiilor Linux. Mă voi referi generic la GNU/Linux, ci nu la o distribuție anume.

Folosesc Linux de mai bine de 10 ani, în prezent rulez Ubuntu pe laptopul personal, dar am interacționat și cu Debian, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux, Manjaro și alte câteva derivate.

E greu de instalat și folosit

Linuxul nu mai este de multă vreme greu de instalat și folosit. În afara distribuțiilor pentru servere, care nu au interfață grafică și solicită la instalare ca utilizatorul să aleagă componentele (pachetele) de care are nevoie, cele pentru end users se instalează cu Next, Next, Next, Finish.

E chiar puțin mai ușor de instalat Ubuntu sau Linux Mint decât e Windows 10, că nu ai nevoie să dezactivezi tot felul de opțiuni inutile din interfața grafică. Dacă nu e nevoie de partiții custom, se poate instala Windows folosind opțiunea care configurează singură partițiile.

Nici utilizarea nu e foarte complicată, pentru că aproape toate aplicațiile necesare vin preinstalate și sunt disponibile din interfața grafică. În cel mai rău caz, ele se instalează din magazinul de aplicații.

Nu are interfață grafică

O, ba da, are. Iar în comparație cu Windows, care are o singură interfață, aici sunt muuuulte alternative. Se poate folosi interfața Gnome, KDE, LXQt, XFCE, Mate, Cinnamon sau o alta derivată din acestea.

Știu, v-am pierdut. Ideea este că utilizatorii pot alege distribuțiile de Linux în funcție de interfața pe care o preferă. Unele sunt cu mai mult sclipici și cu fundițe, altele seamănă cu interfața Windows, dar sunt și unele medii grafice foarte simpliste, care consumă foarte puține resurse.

Nu sunt în măsură să vă fac vreo recomandare, interfața ar trebui aleasă în funcție de gusturi și preferințe. Eu personal folosesc Ubuntu Mate pe laptopul Dell, îmi place că am bara de aplicații sus și că grafica este destul de minimalistă.

Nu există documentatie

Ba da, există tone de documentație. De la bloguri de linuxiști, până la comenzile man și info, care te ajută să lucrezi cu terminalul și să parametrizezi comenzile, sau până la PDF-urile pentru începători care se lansează împreună cu noile distribuții. Sunt un fel de ghiduri care prezintă câte ceva despre noua versiune a sistemului de operare, dar și aplicațiile disponibile din mediul grafic.

Pe lângă asta, există diverse forumuri, gen AskUbuntu sau pagina de Linux de pe StackExchange, plus forumurile distribuțiilor. Ubuntu are documentație bună, iar Arch Linux are documentație și mai bună.

E greu să instalezi aplicații

Nu, nici asta nu mai e greu. Distribuțiile Linux au așa numitele repozitoare, de unde se pot instala foarte facil diverse aplicații. Un utilizator fără nevoi deosebite nu are nevoie de alte softuri, decât de cele din repozitoare. Ba chiar există și un fel de magazin de aplicații, de unde poți alege aplicații disponibile direct din mediul grafic.

Pentru ultimele versiuni ale aplicațiilor, de multe ori este nevoie să adaugi tu noi repozitoare sistemului, dar nu recomand acest lucru, dacă ești începător.

Pe lângă toate astea, există și pachetele .snap, care sunt similare cu aplicațiile de Windows. Ele se pot instala pe orice distribuție Linux, doar că în spate folosesc tot repozitoare (liste de softuri).

Cele mai uzuale aplicații oricum există deja și pentru Linux, iar pentru restul, avem alternative. În loc de suita Office de la Microsoft există LibreOffice, OpenOffice sau WPS Office, în loc de Outlook, se poate folosi Thunderbird sau alți clienți de email, soluții există.

Nu te poți juca pe Linux

Afirmația asta este parțial adevărată. Nu toate jocurile de Windows rulează pe Linux, chiar și dacă folosești Steam sau alte platforme de genul. Joculețele vechi însă, pot fi rulate prin Wine sau CrossOver, două aplicații care facilitează instalarea de aplicații Windows pe Linux.

Valve a lucrat foarte mult la asta, iar în ultimii ani, de când a lansat și consolele proprii de jocuri, a început să se implice mai mult în aducerea jocurilor pe Linux, prin intermediul Steam.

Linuxul e doar pentru tocilari

Așa a fost la început, dar acum nu mai este. Trendul este să se folosească tot mai mult mediul grafic, iar doar utilizatorii experimentați să folosească terminalul. Partea mișto este că se poate instala Linux pe orice fel de configurație de sistem, chiar și pe cele vechi, care ar rula optim cu Windows XP sau ar gâfâi puțin dacă ar avea Windows 7.

Fals, spre deosebire de Windows, care chiar livrează utilizatorilor actualizări care bușesc diferite lucruri prin calculator, update-urile de Linux nu strică niciodată sistemul de operare.

Da, anumite aplicații third party pot sa nu mai ruleze, după update, dar sistemul de operare propriu-zis va funcționa ca până înainte de update.

Articolul a fost scris de către Răzvan, care de obicei scrie despre IT, călătorii și experiențe personale pe 99xp.ro. Îi mulțumesc lui Marian pentru oportunitate și sper să nu fie singurul articol pe care îl voi posta pe Geeki. Ne mai citim!