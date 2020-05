YouTube este cea mai mare platforma de continut video din lume, este normal ca acesta sa fie un reper pentru industria video, iar acestia au luat o decizie foarte importanta in ceea ce priveste calitatea imaginii, oficial 720p nu mai este considerat drept un continut HD, ci SD, acest lucru se intampla dupa aparitia a altor rezolutii mult mai mari iar 720p a ramas din ce in ce mai mic, multi dintre utilizatorii de internet nici nu mai folosesc aceasta rezolutie, avand telefoane si Pc-uri de la 1080p in sus.

Schimbarea nu aduce nici o reducere a calitatii video-urilor, ci doar inlaturarea etichetei HD din fata numelui de 720p, de pe YouTube, dat fiind faptul ca inca se foloseste, intens aceasta rezoltuie, schimbarea nu ar trebuii sa ingrijoreze pe nimeni, este doar un standard vazut de YouTube.