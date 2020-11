8 metode prin care iti cresti incasarile firmei

Activitatea unei firme trebuie sa fie foarte bine organizata, pentru ca afacerea sa functioneze optim. Orice antreprenor isi doreste sa creasca incasarile companiei sale, fiindca asta inseamna un profit mai mare. Bineinteles, cresterea incasarilor inseamna mai multe vanzari. Usor de zis, mai greu de facut. De aceea, este foarte important sa stii cum sa iti faci compania remarcata si cum sa iti convingi clientii sa cumpere. Pe de alta parte, conteaza foarte mult si cat de eficient se lucreaza in firma ta, pentru ca acest lucru influenteaza succesul afacerii. Prin urmare, ti-am pregatit cele mai utile metode care te vor ajuta sa cresti incasarile firmei.

1. Adopta un plan de marketing eficient!

Degeaba ai cea mai buna echipa si cele mai bune instrumente, daca firma nu este promovata eficient. Piata comerciala este plina de companii de toate tipurile, asa ca sunt sanse mici ca potentialii clienti sa te aleaga pe tine, daca nu stiu ca existi pe piata. Exista multe strategii de marketing eficiente, de la clasicile pliante sau afise, pana la metode moderne, cum ar fi:

Pagina pe social media – Oamenii petrec mult timp pe retelele sociale, iar pagina poate fi distribuita, pentru a fi vazuta de cat mai multa lume. Fii activ si posteaza videoclipuri reale de prezentare a serviciilor/produselor.

Website – Oamenii pot afla de afacerea ta, accesand website-ul si pot prinde incredere in tine.

Reviews – recenziile clientilor ofera o nota de seriozitate si credibilitate.

Reclame pe internet – reclame platite pe retelele de socializare, pe Youtube sau chiar si pe aplicatiile mobile de jocuri.

Giveaway – premiile atrag, intotdeauna, iar un giveaway vine la pachet cu cateva reguli de promovare (distribuire, etichetarea prietenilor etc.).

Parteneriat cu influenceri – acestia iti pot face firma cunoscuta, prin mentionarea acesteia in vloguri.

2. Focuseaza-te pe clientii fideli!

O regula in afaceri spune ca 20% dintre clientii tai aduc 80% din profit. Acestia sunt acei clienti fideli care cumpara tot timpul. De aceea, trebuie sa te concentrezi pe ei, in loc sa iti canalizezi resursele in scopul atragerii altora. Tine minte ca si clientii fideli pot fi pierduti. Asadar, asigura-te ca mentii legatura cu acestia. Notificarile, mailurile, sms-urile sau apelurile telefonice sunt canale bune de comunicare dar care ii poti tine la curent cu ofertele sau produsele noi. De asemenea, ca sa fii sigur de ei, ofera-le, din timp in timp, bonusuri de fidelitate.

3. Utilizeaza instrumente digitale!

Automatizeaza operatiunile care sunt consumatoare de timp si care influenteaza negativ vanzarile. Poti utiliza un software pentru task management, un program de facturare, un soft CRM (de gestiune a relatiei cu clientii) sau un soft ERP care sa integreze mai multe departamente si procese (spre exemplu, un softWARE pentru distributie).

4. Adauga produse/servicii noi!

Afla de ce produse sau servicii asemanatoare ar mai avea nevoie clientii, pe langa cele pe care le oferi deja. Poti cere sugestii sau poti urmari preferintele acestora. Diversificarea produselor te ajuta sa iti tii clientii aproape, intrucat acestia vor gasi la tine tot ce cauta. Spre exemplu, intr-o sala de fitness poti comercializa si suplimente.

5. Modifica preturile!

Cresterea preturilor la un anumit interval de timp te ajuta sa iti cresti incasarile, chiar daca nivelul vanzarilor nu creste. Totusi, evita maririle exagerate, deoarece s-ar putea sa trimiti clientii la competitori. Pe de alta parte, ieftinirea unor produse te poate ajuta sa cresti numarul de vanzari. Urmareste preturile competitorilor pentru a lua cele mai bune decizii si ia in considerare si modificarea preturilor de transport.

6. Extinde-ti afacerea!

Daca ai un singur magazin intr-o zona mai putin accesibila pentru toata lumea, numarul clientilor va fi limitat de acest aspect, iar afacerea va stagna. Investeste in businessul tau si extinde-ti afacerea din punct de vedere geografic. De asemenea, o metoda excelenta de a creste vanzarile este de a-ti extinde activitatea in online, printr-o platforma de E-commerce. Asa, clientii pot comanda chiar si din alte orase.

7. Creeaza promotii tot timpul!

Ofertele cresc, intotdeauna, vanzarile. Ce promotii poti aplica:

Reducerile de sezon

Voucherele

Cupoanele

Pachetele promotionale (de genul 1+1 gratis)

8. Creste productivitatea angajatilor!

Vanzarile sunt influentate de vigilenta angajatilor, iar aceasta depinde, la randul ei, de modul in care salariatii sunt tratati. Fa-ti angajatii fericiti, iar acest lucru va eficientiza procesul de lucru. Incurajeaza-i, motiveaza-i, ajuta-i, ofera-le flexibilitate, asigura-le conditii optime de munca si respecta-i!

Asadar, pentru a creste incasarile, trebuie sa investesti in afacerea ta si sa o organizezi intr-un mod cat mai smart. Incearca aceste strategii, si-ti vei imbunatati vanzarile.