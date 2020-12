8 piese de mobilier care nu trebuie sa-ti lipseasca din casa

Fiecare camera a casei are o utilizare specifica, iar alegerea mobilierului potrivit pentru fiecare are rolul de a optimiza fiecare spatiu, in functie de dorintele si nevoile tale. Dincolo de elementele esentiale evidente de care ai nevoie în fiecare camera, exista cateva piese de mobilier care s-ar putea sa lipseasca dar care pot adauga stil sau functionalitate spatiului casei tale. Iata care sunt si cum le poti incorpora in spatiul tau.

Dormitor – canapea, fotoliu, scaune

Fiecare dormitor din casa ta este menit sa fie un spatiu intim folosit, în primul rand, pentru relaxare. Dormitorul este unul dintre putinele spatii din casa ta care este pentru uz personal, ceea ce înseamna ca nu trebuie sa iti faci griji cu privire la divertismentul oaspetilor sau la întalniri, în acel spatiu specific.

Mobilierul pentru dormitor este destul de simplu, dar, pe langa un pat și poate cateva mese laterale, exista cateva piese de mobilier care ar putea adauga un element de relaxare și confort în camera. Scaunele alternative, cum ar fi o canapea sau un scaun cu accent, iti permit sa te bucuri de dormitor în afara somnului. Adaugand o alta optiune de asezare, iti vei transforma dormitorul intr-un loc privat pentru a te aseza si relaxa. In functie de spatiul de care dispui, adauga o canapea sau un fotoliu pentru un spatiu mai mare sau un scaun cu accent si un otoman pentru un dormitor de dimensiuni mai mici.

Baie – rafturi

Baile nu sunt, in mod traditional, camere din casa care necesita mobilier suplimentar. Dincolo de o cada sau dus, toaleta si chiuveta, nu prea mai este mult de adaugat. Cu toate acestea, un lucru care ar putea sa lipseasca din baia ta ar fi organizarea: un loc unde sa pastrezi accesoriile si elementele esentiale ale baii, cum ar fi hartia igienica suplimentara si sapunul. Gandeste-te sa incorporezi un raft elegant, care sa ofere organizare si acces facil la articolele de care ai nevoie, in timp util. Depozitarea suplimentara poate oferi, de asemenea, un spatiu pentru pastrarea cosmeticelor pentru oaspeti: lotiuni, parfumuri, colonii si chiar prosoape de mana, transformand o baie dintr-una obișnuita intr-una luxoasa. Daca spatiul din baie este limitat, fii creativ si instaleaza rafturi peste chiuveta sau toaleta.

Camera de zi/Camera de familie – masuta de cafea cu depozitare dedesubt

Stiai ca singura diferenta dintre o camera de zi și o camera de familie este formalitatea? Camera de zi este folosita, în mod traditional, pentru ocazii formale, cum ar fi evenimente speciale de sarbatori sau adunari de petreceri mari, in timp ce o camera de familie este o incapere mai putin formala, de zi cu zi. De aici nu ar trebuie sa lipseasca piesele functionale, care pot indeplini mai multe scopuri.

De exemplu, o masuta de cafea cu un raft permite atat asezarea unui platou cu gustari sau a unor carti, deasupra, cat si depozitarea unor jocuri de societate, dedesubt.

Sala de mese – carucior de bar

In timp ce unele case ar putea avea o bucatarie și un spatiu de luat masa combinate, in altele, acestea sunt 100% separate. In acest caz ai nevoie de o piesa de mobilier care sa creeze o tranzitie perfecta de la bucatarie la masa. De exemplu, un carucior de bar care poate fi folosit pentru a transporta diferite feluri de mancare sau bauturi din bucatarie. De asemenea, acesta poate fi folosit si pentru depozitarea sticlariei sau a sticlelor sau pentru afisarea bauturilor, la petreceri. Caruciorul de bar poate fi mutat in toata camera, in functie de necesitate, și nu este voluminos.

Bucatarie – scaune, mese rotunde

Bucataria este mai mult decat un loc unde se gatește, incaperea fiind, uneori, spatiul central de relaxare din casa ta. Ea reprezinta inima casei. Exista ceva in bucatarie care o face primitoare atat pentru familie, cat și pentru oaspetii din afara. Daca dorești sa adaugi un element de confort bucatariei tale, gandește-te la achizitionarea catorva scaune și a unor mese rotunde stil scandinav pe nordashop.com.

Speram ca v-am dat cateva piese de mobilier care pot maximiza spatiul pe care il ai in casa. Dincolo de functia lor, unele dintre ele pot constitui elemente decorative in casa ta.