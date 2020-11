A fost activat SCENARIUL ROSU? Cum ii asiguri copilului tau accesul la EDUCATIE?

Problemele pe care epidemia de coronavirus le-a adus in intreaga lume au inceput sa afecteze tot mai mult copiii. Si in Romania se poate observa acest efect nedorit, mai ales ca in ultima vreme a fost activat scenariul rosu in multe orase din tara, din cauza inmultirii cazurilor de imbolnaviri. Acest lucru a insemnat, printre altele, si situatia in care scolile se inchid, elevii raman acasa, iar profesorii sunt nevoiti sa predea cu ajutorul tehnologiei si a Internetului.

Astfel, viata cotidiana a familiilor a suferit diferite modificari din ce in ce mai mari. Parintii au trebuit sa ofere copiilor telefoane, tablete, laptopuri performante, in asa fel incat sa poata ramane in contact cu tot ce inseamna educatia scolara. Unii dintre ei nu au reusit sa faca rost de dispozitive noi si au fost nevoiti sa le modernizeze pe cele vechi sau sa le repare in cazul in care erau stricate.

Iata cateva lucruri de care trebuie sa tii cont pe durata scenariului rosu!

Scoala se deruleaza in mediul online si esti nevoit sa te gandesti mai mult ca niciodata la modul in care copilul acumuleaza cunostintele necesare pentru a promova. Oare ce nu trebuie sa pierzi din vedere in asa fel incat sa-i asiguri accesul corespunzator la educatie?

Cu siguranta ca nu te numeri printre parintii care lasa in grija statului achizitia unui laptop sau a unei tablete, pentru ca esti constient ca e putin probabil ca prichindelul tau sa primeasca in timp util aceste dispozitive. Datoria ta esta sa-i oferi tot ceea ce are nevoie pentru a tine legatura cu colegii si cadrele didactice. Nu trebuie sa fie aparatura ultra performanta, asa ca nu te speria si ia cea mai buna decizie in acest sens;

Incearca sa ramai cat poti de mult acasa! Daca nu poti tu, atunci vorbeste cu partenerul, cu bunicii sau angajeaza o bona. In mod sigur ti-ai dori sa ai un micut responsabil, care iubeste scoala si abia asteapta sa citeasca si sa rezolve teme, insa, de regula, copiii acestia exista mai mult in povesti. Trebuie sa il supraveghezi permanent, sa stie ca datoria lui este sa invete. Uneori, va avea nevoie de ajutorul unui adult si nu ar fi bine sa fie lasat singur acasa si indrumat prin telefon. Nu uita ca exista si posibilitatea de a intra in concediu si sa ramai acasa in aceasta perioada a scenariului rosu , deci profita si stai alaturi de cel mic;

Tine permanent legatura cu profesorii copilului tau si implica-te in tot ce inseamna legatura parinte-elev-scoala. In acest mod, vei fi mereu la curent cu progresul sau si cu regresul scolar, cu temele si proiectele care trebuie efectuate sau cu alte lucruri ce tin de sistemul de a invata pe durata scenariului rosu. Permite-i sa fie permanent in legatura cu scoala, chiar daca, din diferite motive, consideri ca scoala online nu isi atinge obiectivele.

In concluzie, copiii trebuie sa mearga la scoala si adultii trebuie sa se adapteze la noile probleme cu care micutii se confrunta acum. Rata infectarii cu coronavirus este pe un trend ascendent. Cu toate ca lumea doreste reintoarcerea la scoala clasica, totusi, invatamantul online trebuie acceptat si urmat cu cea mai mare seriozitate de catre membrii societatii romanesti, indiferent ca este vorba despre elevi, profesori, parinti sau autoritati.

