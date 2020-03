A fost descoperită o potențială planetă candidată pentru Pământul 2.0

Vor exista o mulțime de planete care sunt candidați pentru Pământul 2.0: după GJ 357 d, TOI 700 d și atât de mulți alții, a sosit timpul ca un exoplanet să fie la 124 de ani lumină din casa noastră si să prezinte condiții favorabile vieții. Numit K2-18b, este de aproximativ două ori mai mare decât Pământul și de 8,6 ori masa sa.

Pe lângă faptul că are o atmosferă foarte substanțială, agenția spațială a spus acum că are capacitatea de a găzdui mari rezervoare de apă lichidă. Acest corp ceresc orbitează zona locuibilă a stelei K2-18, într-un loc în care căldura și frigul nu sunt la fel de intense, adică suportabile de oameni. Acest lucru permite, de asemenea, formarea de lacuri și râuri fără ca acestea să înghețe sau să se evapore. Se crede că K2-18b are un miez solid de fier și rocă și este acoperit de un strat de apă lichidă la presiuni mari.

„Este important să avem o înțelegere unificată a condițiilor interioare și atmosferice ale planetei – în special, dacă apa lichidă poate exista sub atmosferă”, explică omul de știință Nikku Madhusudhan de la Institutul de Astronomie din Cambridge și lider de cercetare.

Caracteristicile planetei

Aceasta a fost descoperită în 2015 și, după ce au găsit condiții similare pe o planetă din apropiere, K2-12b, cercetătorii au încercat să găsească dovezi că exoplaneta va avea, de asemenea, aceleași condiții. Unul dintre detaliile pentru aceasta este grosimea stratului de hidrogen: dacă este prea groasă, temperatura apei ar fi mult mai mare decât ar rezista oamenii.

Cu toate acestea, descoperirea unor cantități semnificative de apă în atmosferă împreună cu concentrații mai mici decât cele așteptate de metan și amoniac poate însemna că situl are deja un fel de viață.

Steaua pe care o orbită a aceasta planeta este destul de mică: este o pitică mică, rece, roșie, cu aproximativ 40% din dimensiunea și masa Soarelui. Descoperirile au fost făcute prin simulări ale spectrografiei radiale de înaltă precizie. Velocity Planet Searcher (HARPS), situat pe telescopul La Silla Observator din Chile.

Rezultate mai concludente pot fi obținute de către James Webb Space Telescope (JWST) în 2021. Există o șansă, de exemplu, ca K2-18b să fie o planetă lichidă cu mult mai multă apă decât ne-am dori pentru o posibilă nouă casă.