Potrivit raportului Canalys, al patrulea producător mondial de smartphone-uri cu o cotă de piață de 8% este Vivo, acesta a lansat recent un nou model la accesibila sa serie Y. Prezentând Vivo Y33s 5G săptămâna trecută, compania a prezentat în sfârșit modelul Vivo Y01. Deci, ce oferă dispozitivul utilizatorilor?

Specificații tehnice Vivo Y01

Vivo Y01; Acesta va veni cu un panou LCD cu rezoluție HD+ de 6,51 inci, 720 x 1600 pixeli, care oferă o rată de reîmprospătare de 60 Hz. De asemenea, măsoară 163,96 x 75,2 x 8,28 mm, cântărește 178 de grame și are un raport ecran-corp de 89 la sută.

Smartphone-ul este alimentat de MediaTek Helio P35. Chipset produs cu un proces de fabricație de 12 nm; Găzduiește patru nuclee ARM Cortex-A53 de 2,3 GHz și patru nuclee ARM Cortex-A53 de 1,8 GHz.

Dispozitivul are 2 GB / 3 GB RAM și 32 GB opțiuni de stocare internă. Dacă utilizatorii doresc, pot crește spațiul de stocare cu până la 1 TB datorită suportului pentru cardul microSD.

Există o cameră selfie de 5 megapixeli poziționată într-o crestătură în partea din față, în timp ce avem o cameră principală de 13 megapixeli și o configurație de blitz LED pe spate.

Smartphone-ul, alimentat de o baterie de 5.000 mAh care acceptă viteze de 10 W care poate fi încărcat prin microUSB, va rula interfața FuntouchOS 11.1 bazat pe Android 11 (Go Edition) de îndată ce va ieși din cutie. În plus, trebuie remarcat faptul că cititorul de amprentă, care este determinat ca metodă de securitate, este situat în lateral și are și o funcție de recunoaștere a feței.

Prețul lui Vivo Y01, care va fi pus în vânzare foarte curând cu opțiuni de culoare albastru și negru, nu a fost încă anunțat. Cu toate acestea, potrivit unor scurgeri anterioare, dispozitivul va avea un preț în intervalul 100 până la 200 de euro.