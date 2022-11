A fost stabilită data de lansare pentru mult-așteptatul serial The Last of Us

Se pare că data de lansare pentru seria HBO The Last of Us ar fi fost publicată mai devreme decât ne așteptam. Utilizatorii de pe Twitter au descoperit că data de 15 ianuarie 2023 apare atât pe aplicația HBO Max, cât și pe site-ul web. Video Games Chronicle a contactat o sursă apropiată de producție a serialului, care a confirmat că data de lansare este corectă, dar spune că un anunț oficial va fi făcut abia săptămâna viitoare.

Reclama

Deocamdată nu a fost confirmată o dată de lansare pentru The Last of Us în România, dar utilizatorii din Marea Britanie au afirmat că au primit e-mailuri promoționale de la Sky (operatorul de cablu) cu o dată de lansare pe 16 ianuarie. Având în vedere că serialele HBO sunt difuzate duminică dimineața în Marea Britanie, este posibil să existe pur și simplu o diferență de fus orar între cele două regiuni și atât.

Serialul The Last of Us va continua povestea din jocul original de pe PS5 și PS4, dar se așteaptă să includă și elemente din The Last of Us 2. Ambele jocuri sunt plasate într-o lume post-apocaliptică în care o infecție fungică parazitară a transformat majoritatea oamenilor în zombi. Joel, un contrabandist (Pedro Pascal), trebuie să o escorteze pe Ellie (Bella Ramsey), o tânără care este imună la infecție, la un laborator aflat la distanță pentru a putea crea un vaccin.

Până în prezent, singurii actori confirmați sunt Nico Parker, care o va interpreta pe Sarah – fiica lui Joel care apare la începutul poveștii, și Gabriel Luna, care îl va interpreta pe Tommy – fratele lui Joel. Cu toate acestea, în septembrie a fost prezentat un trailer care dădea de înțeles că mai multe scene din joc ar putea apărea în serial.