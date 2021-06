Abonament Digi Internet: Preturi si specificatii – Digi Romania a castigat de-a lungul anilor foarte multi clienti pe partea de Internet Fix. Preturile mai mici decat ale concurentei, vitezele mai mari si infrastructura destul de stabila i-au adus milioane de activari ale serviciilor fixe de internet si un trafic de date urias de cand exista optiunea de Internet Fix de la Digi.

Inainte de a discuta despre digi internet, abonamente si preturi, trebuie sa intelegem un lucru. Pretul e diferit in functie de ce infrastructura avem la oras sau la tara. Nu putem avea aceleasi servicii la tara, unde infrastructura e foarte slaba si nu putem compara ofertele si serviciile, preturile de la oras, unde avem deja fibra optica si ONT-uri, routere puternice in toate locuintele deja abonate la aceste servicii.

Si un alt lucru important: vitezele oferite la serviciile digi internet sunt teoretice, in practica depinde mult de echipamentele noastre si de cat de multi utilizatori avem in zona noastra, de exemplu pe scara. Cu alte cuvinte, daca nu ai un calculator puternic si procesoare puternice vei putea folosi conexiunile, dar la viteze inferioare celei absolute din oferta.

Care sunt preturile pentru digi internet?

Cum am precizat deja, preturile difera in functie de locul in care ne aflam cand cerem serviciile de internet fix de la Digi. In momentul de fata, 2021, avem trei oferte de internet fix cu preturi foarte bune.

Fiberlink 300 -costa 30 de RON cu TVA inclus si clientii vor beneficia de 300Mbps viteza maxima de download si doar 150 Mbps la upload. Asta inseamna ca viteza medie de transfer la download va fi de 250 Mbps, cea de upload ramane aceeasi. Viteza minima e 200 Mbps dowload, 100 Mbps upload. Se ofera si router wifi in custodie, se pot crea 2 conturi gratuite Digi Wi-Fi si se aloca doua adrese e-mail de forma xxx@rdslink.ro. Se activeaza si functia de control parental si Digi Online, functia Dns Dynamic;

Fiberlink 500 – e un abonament digi internet care costa doar 35 de lei cu TVA. Viteza de download ajunge de data aceasta la 500 Mbps, la Upload avem 250 Mbps, viteza medie este de 450Mbps si cea de upload se pastreaza. Viteza minima e de 200 Mbps download si 100 Mbps Upload. Se ofera si router wifi in custodie, se pot crea 2 conturi gratuite Digi Wi-Fi si se aloca doua adrese e-mail de forma xxx@rdslink.ro. Se activeaza si functia de control parental si Digi Online, functia Dns Dynamic, se adauga 20GB stocare gratuita in Digi Storage;

Fiberlink 1000 -costa 40 ron cu TVA inclus pe luna, ai vitezele cele mai mari, 940 Mbps download, 450 Mbps Upload, cu viteze medii de 850 Mbps si 400 Mbps download/upload. Vitezele minime ajung la 200 Mbps download si 100 Mbps upload. Se ofera si router wifi in custodie, se pot crea 2 conturi gratuite Digi Wi-Fi si se aloca doua adrese e-mail de forma xxx@rdslink.ro. Se activeaza si functia de control parental si Digi Online, functia Dns Dynamic, se adauga 50GB stocare gratuita in Digi Storage.

In mediul rural avem Fiberlink Popular la 17 ron, cu viteze de 45-95-300 Mbps download si 20-95-150 Mbps upload, routerul in custodie e doar pentru zonele unde se poate asigura 300 Mbps conexiune. Ai si doua conturi gratuite Digi Wi-Fi si doua adrese e-mail de forma xxx@rdslink.ro. Pe langa acest abonament tot in mediul rural avem Fiberlink Gigabit Popular, 25 ron, viteze maxime download 500-940 Mbps, viteze maxime upload doar 250 Mbps, se ofera si router in custodie si aceleasi doua conturi gratuite de Digi Wifi si doua adrese de e-mail.

In trecut erau si abonamente de 28 ron Fiberlink 100 acolo unde nu se poate face upgrade la fibra optica si ONT.

Se poate solicita si router in chirie, KAON AR4010 si ZTE H298A, si platim 5 ron lunar.

Digi Romania mai are si internet pe mobil, date mobile, abonamentele Activ de 15 ron cu doar 10 ron pe luna daca ai si servicii de la ei, cu 5GB trafic de date in 3G, 10GB trafic de date in 4G, viteze maxime download de 15Mbps-75-100Mbps in functie de retea si de banda, upload de 4.6 Mbps-21-10Mbps. Accesul la Digi Wi-Fi e gratuit, se poate comanda si modem wifi pentru stick 4G, chiria e de 9.92 ron. Daca vrem abonament mai bun de date mobile cumparam Activ Plus, 25 ron si 20 ron daca suntem deja abonati, in care avem 10GB trafic de date 3G, 20 GB trafic de date 4G, aceleasi viteze si aceleasi beneficii ca la optiunea simpla.

La Digi Net va trebui sa avem un procesor Intel I5 2,5Ghz (2 CORE) sau echivalent, cel putin 2 GB RAM si HDD SATA 3 – 7200RPM sau SSD, placa de retea Gigabit obligatoriu ca sa atingem viteze apropiate de cele maxime din oferta.