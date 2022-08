Abonamente ieftine telefonie mobilă: Digi, Orange, Vodafone și Telekom

Abonamente ieftine telefonie mobilă vei descoperi în acest articol, unde am adunat, într-un singur loc, cele mai accesibile oferte de care poți profita, astfel încât să îți fie mult mai ușor să găsești ceea ce cauți. Fie că vorbim despre Digi, Orange, Vodafone și Telekom, cu siguranță vei găsi o ofertă care să-ți întrunească așteptările de utilizator al telefonului, deoarece un abonament te poate scăpa, cu ușurință, de ideea că trebuie să-ți reîncarci lunar cartela și, implicit, să găsești o opțiune care să ți se potrivească. Așadar, descoperă în continuare abonamente ieftine telefonie mobilă.

Abonamente ieftine telefonie mobilă Digi

La furnizorul Digi am găsit următoarele abonamente ieftine, care sunt foarte potrivite în special dacă utilizezi telefonul pentru a da SMS-uri sau a apela.

Abonamente ieftine cu internet sunt următoarele, care promit și utilizare 4G și 5G (5G, sincer, nu cred că este cazul încă).

Abonamente ieftine telefonie mobilă Vodafone

În ceea ce privește abonamentele, Vodafone ni se pare cel mai OK de pe piață. Iată care sunt ofertele lor și vei vedea că, într-adevăr, multe dintre ele sunt de nerefuzat și acoperă atât necesitățile de internet, cât și cele de apel și SMS-uri (atât în reața, cât și în afara ei). De asemenea, au și abonamente ieftine cu minute internaționale. Dacă vei căuta în catalogul de oferte, cu siguranță vei găsi un abonament care să se potrivească așteptărilor tale.

Abonamente ieftine telefonie mobilă Orange

La Orange, de asemenea, găsim oferte destul de bune, doar că mai puține la număr. Spre exemplu, Smart Plus 15 îți oferă internet nelimitat precum și acces la canale TV live prin intermediul platformei. Pe lângă numărul de minute, SMS-uri naționale și în roaming SEE, 12.60 GB limită în roaming SEE, ai și internet nelimitat, astfel încât să poți utiliza telefonul pentru a naviga pe internet fără nicio restricție. Ceea ce reprezintă o opțiune foarte bună dacă, spre exemplu, depinzi în totalitate de internetul de pe telefon, întrucât nu ai semnal Wi-Fi acolo unde locuiești.

Nici celelalte oferte de abonament nu sunt rele, în special dacă beneficiezi de reducerea activă în momentul scrierii acestui articol (17.08.2022). Abonamente telefonie mobilă găsești, în general, însă trebuie să cauți destul de bine și să te informezi, în primul rând pentru că, bineînțeles, furnizorii de telefonie mobilă vor încerca să te atragă pentru a plăti un abonament mult mai scump, nu?

Abonamente ieftine telefonie mobilă Telekom

La Telekom, cel mai OK abonament ni s-a părut Nelimitat 9, care îți oferă, după cum îi spune și numele, nelimitat minute naționale și SMS-uri naționale, 300 de minute internaționale Zona SEE și Zona 1, dar și trafic date roaming de 7.56 GB. De asemenea, există și alte oferte de abonament, însă considerăm că acesta se potrivește, în general, unei persoane care are o conexiune activă la internet atunci când ajungi acasă, deci nu depinde de internetul de pe telefon.

Cam acestea ar fi recomandările de abonamente telefonie mobilă. Am încercat să vă punem la dispoziție doar acele oferte care, cel puțin după părerea noastră, sunt mai accesibile și își justifică prețul prin faptul că pun la dispoziție minute, SMS-uri și internet, dar și minute internaționale și GB Roaming SEE. De asemenea, pe site-urile operatorilor de telefonie mobilă puteți găsi oferte și pentru internet (Wi-Fi, fix sau mobil). Din câte am mai observat, cele mai multe abonamente ieftine telefonie mobilă au reduceri în special la achiziția online (cum ar fi cazul în care Orange oferă reducere de 50% exclusiv online, deci ar trebui să profitați, dacă vă atrage vreun abonament, de această ofertă de nerefuzat).