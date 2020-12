Indiferent daca il folosim in scop personal sau profesional, telefonul mobil poate inlocui cu succes laptopul, camera foto, camera video, consola de gaming si nu numai.

Indiferent de modelul telefonului pe care il detii sau pe care urmeaza sa il achizitionezi, pentru a te putea bucura la maxim de acesta, este indicat sa achizitionezi diverse accesorii care au atat rol practic, cat si estetic.

Protectie pentru telefonul tau

Un prim accesoriu, deosebit de important, care are atat rol practic cat si estetic, este folia de protectie. Alegand o folie de protectie iti vei proteja ecranul de efectele unui impact, de zgarieturi, praf, amprente si impuritati.

O folie de calitate nu va distorsiona imaginea, nu va afecta sensibilitatea touchscreenului, va pastra culorile intacte si va preveni efectul de curcubeu. Ai grija de telefonul tau mobil si alege o folie de protectie cu grad mare de rezistenta, pe care o poti aplica singur foarte usor.

In functie de preferinte, poti opta pentru o folie de protectie clasica, care iti protejeaza dispozitivul de praf, murdarie, impuritati si zgarieturi, sau poti alege o folie de protectie din sticla securizata, folie ce asigura o protectie deplina in cazul unor impacturi, cazaturi, zgarieturi puternice si nu numai.

Bateriile externe pentru orice device

Un alt accesoriu foarte util pentru orice telefon mobil il reprezinta bateria externa. Indiferent unde te afli, acest accesoriu iti poate fi de mare ajutor atunci cand ramai fara baterie la telefon si nu te afli in apropierea unei surse de curent.

Poti alege o baterie clasica sau una cu incarcare solara, pe care o poti lua cu tine la lucru, in concedii, excursii si nu numai.

Persoanele carora le place sa faca jogging si nu numai sau sa asculte muzica, nu trebuie sa le lipseasca o pereche de casti wireless. Acestea ofera libertate de miscare, precum si posibilitatea de a asculta muzicaa fara a mai fi deranjat de firele castilor.

Castile wireless pentru un sunet perfect

Cu ajutorul lor poti schimba experienta de utilizare a telefonului. Castile wireless sunt ideale si atunci cand faci sport, intrucat acestea iti permit sa iti faci antrenamentele fara sa te incomodeze.

De asemenea, acestea sunt foarte utile si la volan, deoarece iti permit sa conduci in siguranta, fara a fi nevoit sa tii telefonul la ureche in caz ca te suna cineva atunci cand esti in trafic.

Un alt accesoriu ideal a fi utilizat in masina, il reprezinta suporturile auto pentru telefoanele mobile. Acestea se gasesc in foarte multe forme, cu diverse tipuri de prindere si sunt un must have pentru conducatorii auto. Folosind un suport auto nu va mai trebui sa iti faci griji ca iti pierzi telefonul in masina.