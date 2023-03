Aceste smartphone-uri și tablete de la Samsung nu vor primi Android 14 cu One UI 6.0

An de an, generație după generație, Samsung continuă să îmbunătățească suportul software garantat dispozitivelor sale, totuși de obicei aceste îmbunătățiri nu sunt retroactive, ceea ce înseamnă că produsele care nu sunt incluse în mod expres în fiecare anunț nu beneficiază de același tratament în ceea ce privește actualizările software și, drept urmare, există mai multe smartphone-uri și tablete ale mărcii – chiar și destul de populare – care nu vor face următorul salt către Android 14 cu One UI 6.0.

Samsung și actualizări de software

Dacă sunteți unul dintre cititorii noștri atenți, știți deja perfect că în ultimii ani Samsung a făcut progrese mari, atât de mult încât a devenit un nou model virtuos în ceea ce privește suportul software în rândul producătorilor de echipamente Android – de multe ori, reușind mai bine decât Google însuși.

În vremuri nebănuite, gigantul asiatic și-a actualizat politica privind actualizările software, garantând trei lansări majore de Android și patru ani de corecții de securitate pentru peste o sută de modele. Cu puțin peste un an în urmă, atunci, Samsung a pus bazele unui nou upgrade, aducând versiunile de Android la patru și cinci ani de corecții de securitate garantate .

Pe scurt, acest tratament se aplică vârfului de gamă începând de la seria Samsung Galaxy S21 și ulterioare, dar și gamei medii începând de la Samsung Galaxy A33, Samsung Galaxy A53 și Samsung Galaxy A73.

Pentru modelele care nu sunt incluse în această reducere, durata suportului software va fi mai scurtă și, întrucât există de câțiva ani încoace, rezultă că nu vor depăși Android 13 și One UI 5.

Aceste dispozitive Samsung nu vor primi Android 14 (One UI 6.0)

Cei mai pasionați dintre voi sunt bine conștienți că dezvoltare Android 14 a prins deja viață. Deși lansarea oficială a versiunii stabile a noii versiuni a robotului — mai întâi de către Google și apoi de către OEM — este încă la câteva luni, este deja posibil să se întocmească o primă listă de dezamăgiri la Samsung , adică o listă de smartphone-urile și tabletele cele mai populare ale mărcii care – cu excepția inversărilor – nu le vor primi, oprindu-și cursa pentru Android 13 (cu One UI 5).

Înainte de a continua, este important de reținut că aceleași modele vor continua să beneficieze de suport software oficial prin patch-uri de securitate pentru ceva timp (cu cadențe indicate în mod expres pe site-ul oficial, adică lunar, trimestrial sau semestrial). Acestea fiind spuse, să trecem la listă:

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20 FE (toate versiunile)

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ și Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 și Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip (LTE și 5G)

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy A22 (LTE și 5G)

Samsung Galaxy A32 (LTE și 5G)

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Samsung Galaxy Tab S7 și Galaxy Tab S7+.

La o privire mai atentă, lista nu include smartphone-uri sau tablete de top, dar există mai multe modele care s-au bucurat de o popularitate considerabilă și care, prin urmare, probabil că sunt încă în mâinile multor utilizatori. La fel, așadar, va trebui să-și pună sufletul în pace și să se mulțumească cu Android 13 (cu care, însă, nu toate modelele concurente lansate în aceeași perioadă se pot lăuda).

Samsung nu a anunțat încă intenția de a lansa One UI 6.0 cu Android 14, dar probabil va fi modelele emblematice actuale, cum ar fi Samsung Galaxy S23 , Galaxy S23+ și Galaxy S23 Ultra și cele viitoare – și anume Samsung Galaxy Z Fold5 și Samsung Galaxy Z Flip5.