Activare/dezactivare mesagerie vocala Telekom – Daca esti o persoana care calatoreste mult prin tara sau ai probleme frecvente cu semnalul si cu acoperirea casuta vocala sau mesageria vocala iti vor fi de folos cu siguranta. Primesti inregistrarile audio ale celor care te-au sunat, apelantii iti pot lasa un mesaj audio scurt si il poti asculta oricand intr-un interval de 7 zile. Mesageria vocala este utila si atunci cand ai telefonul inchis si nu vrei sa ratezi niciun apel de la persoanele importante sau cand esti deja intr-o convorbire importanta si nu raspunzi, dar vrei sa stii si sa vezi, sa asculti cine te-a sunat. Serviciul de mesagerie vocala e activ atat timp cat contul asociat numarului tau e activ.

Activarea si dezactivarea mesageriei vocale se realizeaza foarte simplu, in functie de ghidurile fiecarui operator in parte si de setarile specifice pentru reteaua in care te afli.

Clientii Telekom Romania au o modalitate foarte simpla prin care pot activa mesageria vocala telekom. Se pot redirectiona mesajele primite in casuta vocala catre un aparat fax pentru a fi instiintat pe loc and apar mesaje vocale sau fax. Primirea mesajelor vocale depinde de activarea casutei vocale pe contul asociat numarului de telefon. Activarea sa se poate face indiferent de modelul telefonului detinut si de tipul acestuia, de sistemul de operare preinstalat.

Care sunt pasii de urmat pentru a activa mesageria vocala telekom?

Se formeaza numarul de telefon scurt 177 de pe telefonul mobil, dupa ce ne asiguram ca avem o extraoptiune activa si un abonament activ. Introducem codul 1234, un cod temporar de acces;

Personalizam rapid casuta vocala-alegem parola din patru cifre, se schimba parola initiala imediat ce am setat casuta vocala. Personalizam mesajul de intampinare sau de salut, se inregistreaza numele;

Ascultarea mesajelor vocale din casuta vocala se face foarte simplu, prin apelarea numarului scurt 177 de pe telefonul mobil sau se poate apela numarul 0766177177 dupa care se introduce numarul de telefon si codul secret. Codul initial este 12345;

Transferarea apelurilor spre casuta vocala se poate face la fel de simplu prin folosirea numerelor 177766xxxxxx sau 177765xxxxxx, x-urile fiind inlocuite cu ultimele sase cifre ale numarului de telefon personal;

Alternativ, vei activa mesageria vocala telekom formand codul **62*177# si apasand tasta de apel.

Care sunt pasii de urmat pentru a dezactiva mesageria vocala telekom?

Dezactivarea casutei vocale este simpla si rapida la Telekom-se tasteaza ##002# urmat de tasta de apel. Se dezactiveaza astfel toate redirectionarile de pe telefon. Alternativ se poate apela Serviciul Relatii cu Clientii la numarul 1234, gratuit, din Telekom, sau la numarul 021.4041234, dar avem un apel taxabil, din orice retea. Putem suna la aceleasi numere si pentru activare, daca asa ne este mai usor.

Mesajele vocale si fax din casuta vocala Telekom se pastreaza sapte zile, timp in care pot fi redate. Perioada maxima de pastrare a mesajelor neredate este de 30 de zile. Apelurile sunt redirijate catre casuta vocala dupa 20 de secunde, iar numarul maxim de mesaje vocale stocate este de 50, cu durata maxima de inregistrare mesaj vocal de 5 minute. In cazul adnotarilor vocale atasate la mesajele fax durata e tot de 5 minute.

Mesageria vocala se poate activa si dezactiva oricand, important este sa avem semnal si optiuni sau abonamente active. Daca trece o perioada destul de lunga si nu am folosit casuta vocala, de exemplu doua sau trei luni sau nu mai avem numarul activ, cu extraoptiune sau abonamente la zi iarasi vom avea dezactivata casuta vocala. O vom putea reactiva doar sunand la 1234.