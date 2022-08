Activision a câștigat un proces pentru că avocatul nu a jucat Call of Duty

Un proces privind Call of Duty Infinite Warfare a fost recent respins de un judecător după ce s-a stabilit că un avocat care se ocupă de caz nu a jucat de fapt jocul.

Jocurile video nu sunt niciodată de mare ajutor în sălile de judecată, dar în timpul unui proces recent care a implicat Activision, avocatul advers ar fi făcut mai bine să fi avut puțin mai multă experiență cu franciza emblematică. Cazul a fost ridicat în California anul trecut de compania de divertisment Brooks Entertainment, specializată în producție de film și televiziune.

Compania susține că Call of Duty: Infinite Warfare încalcă proprietatea sa intelectuală pentru jocurile sale mobile, Save One Bank și Stock Picker. În plus, Brooks a acuzat Activision Blizzard, care a fost recent subiectul unei preluări de referință de către Microsoft, că a bazat personajul lui Sean Brooks, pe care compania îl numește „ personajul principal ” din Call of Duty: Infinite. Warfare, despre CEO-ul Shon Brooks.

Confruntat cu această plângere uluitoare, Activision s-a grăbit să sublinieze că multe dintre afirmațiile referitoare la asemănarea personajelor erau false. După ce a jucat campania Infinite Warfare, avocatul Activision s-a grăbit să spună „ imediat mi-a trecut prin minte că multe (dacă nu aproape toate) acuzațiile faptice din plângere nu erau exacte ”.

Într-adevăr, Sean Brooks nu este personajul principal al Infinite Warfare, așa cum susține Brooks Entertainment și nici nu au nicio asemănare fizică. În plus, Sean Brooks nu participă la o scenă de luptă scrisă într-un mall, așa cum sugerează reclamanții.

În cele din urmă, judecătorul a fost de acord cu Activision și a respins procesul. De asemenea, judecătorul „a ordonat avocatului reclamantului să ramburseze lui Activision onorariile rezonabile ale avocaților și costurile suportate în legătură cu litigiul ”, deoarece în cele din urmă nu a jucat niciodată Call of Duty. Infinite Warfare, pe care s-a bazat procesul. Dacă ar fi jucat acolo, ar fi putut verifica faptele înainte de a depune o plângere „ nefondată ”. Judecătorul și Curtea au putut vedea rapid realitatea faptelor după doar o oră și jumătate de joc.