Actualizare de securitate pentru Galaxy Z Flip 5 și Galaxy Z Fold 5 în SUA

Samsung a lansat prima actualizare software pentru Galaxy Z Flip 5 și Galaxy Z Fold 5 în Statele Unite ale Americii. Chiar dacă telefoanele abia au început să ajungă la clienți, Samsung a început deja să îmbunătățească experiența utilizatorilor săi pentru cele mai noi telefoane pliabile cu o nouă actualizare de securitate. Versiunile internaționale ale telefoanelor au primit deja actualizarea de securitate din august 2023.

Ce aduce nou această actualizare?

Versiunea blocată de operator a Galaxy Z Flip 5 a început să primească prima sa actualizare software în SUA cu versiunea de firmware F731USQS1AWH3, disponibilă pe rețelele Metro PCS și T-Mobile. Versiunea Galaxy Z Fold 5 blocată de operator a primit o nouă actualizare cu versiunea de firmware F946USQS1AWH3. Aceste noi actualizări aduc patch-ul de securitate din august 2023 care rezolvă peste 74 de vulnerabilități de securitate găsite în dispozitivele Samsung.

Aceasta este doar o lansare de securitate și întreținere, așa că nu vă așteptați să aducă noi funcționalități sau îmbunătățiri ale performanței. Dacă dețineți un Galaxy Z Flip 5 sau Galaxy Z Fold 5 în SUA, puteți verifica acum noua actualizare software navigând la Setări » Actualizare software și apăsând pe Descarcă și instalează.

Samsung a lansat Galaxy Z Flip 5 și Galaxy Z Fold 5 cu Android 13 bazat pe One UI 5.1.1. Compania se așteaptă să aducă actualizarea Android 14 bazată pe One UI 6.0 pentru aceste telefoane pliabile în următoarele săptămâni, iar există zvonuri că Galaxy Z Flip 5 și Galaxy Z Fold 5 vor avea acces la programul beta One UI 6.0 în curând.