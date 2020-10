Acum puteti juca jocuri Xbox pe iOS prin intermediul aplicatiei Xbox

Noua aplicație Xbox de la Microsoft este acum disponibilă în App Store , gratuit, pentru dispozitivele care rulează iOS 10 și versiuni ulterioare. Aplicația aduce o nouă caracteristică numită „Remote Play” care permite utilizatorilor să își joace jocurile Xbox pe dispozitive iOS .

Funcția Redare la distanță vă permite să transmiteți în streaming jocurile care rulează pe consola Xbox direct pe iPhone sau iPad. Această caracteristică nouă este similar cu PlayStation aplicația Remote Play e ca un stream PS4 jocuri la dispozitive terțe.

Deoarece funcția Remote Play folosește internetul pentru streamingul ieșirii video la Xbox și pentru înregistrarea intrării în timp real a telefonului, funcționează cel mai bine pe o conexiune rapidă la internet. Site-ul oficial Xbox recomandă o conexiune WiFi de 5 GHz sau o viteză de descărcare a datelor mobile de 10 Mbps.

Jucătorii care au o conexiune lentă se pot confrunta cu întârzieri de intrare sau lag in jocuri. Acestea sunt aceleași probleme care afectează și aplicația PS Remote Play.

Mai mult, puteți folosi controlerul dvs. Xbox pentru a juca jocuri în aplicația Xbox. Microsoft oferă, de asemenea, un atașament de controler pentru a vă monta telefonul, oferindu-vă o senzație tipică de dispozitiv portabil.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt

— Tom Warren (@tomwarren) September 25, 2020