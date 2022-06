Acupunctura: ce trebuie sa stim despre acest tip de tratament

Acupunctura presupune introducerea unor ace foarte fine in piele in puncte strategice ale corpului. O componenta cheie a medicinei traditionale chineze, acupunctura este practica cel mai frecvent utilizata pentru a trata durerea sau alte afectiuni. Astfel ca, din ce in ce mai mult, acupunctura este folosita pentru sanatatea generala, inclusiv pentru managementul stresului.

Medicina traditionala chineza ne spune ca acupunctura este o tehnica de echilibrare a fluxului de energie sau forta vitala cunoscuta sub numele de chi sau qi, despre care se crede ca este transportat prin cai (meridiane) prin corpul tau. Practicantii acupuncturii cred ca inserand ace in anumite puncte de-a lungul acestor meridiane, fluxul tau de energie va fi reechilibrat si astfel starea de bine revine.

In schimb, multi acupuncturisti occidentali vad punctele de acupunctura ca locuri care stimuleaza nervii, muschii si tesutul conjunctiv. Unii cred ca aceasta stimulare elibereaza calmantele naturale ale corpului tau. Acupunctura este o forma foarte veche de vindecare, care dateaza din pre-istoric si in prezent este predata in cea mai mare parte a lumii. Multe persoane apeleaza la acupunctura ca tratament adjuvant la tratamentele clasice din medicina occidentala si, adesea, aceasta combinatie are succes.

Acupunctura este folosita pentru a ameliora disconfortul asociat cu o varietate de boli si afectiuni. Dintre acestea, amintim:

-Greata si varsaturi induse de chimioterapie si postoperatorii;

-Durere de dinti;

-Dureri de cap, inclusiv dureri de cap de tip tensional si migrene;

-Durerea travaliului;

-Dureri de spate;

-Dureri de gat;

-Calcifiere;

-Crampe menstruale;

-Tulburari respiratorii, cum ar fi rinita alergica.

Desigur, gama de afectiuni pe care le putem trata cu acupunctura sunt mult mai multe. Tipul de tratament va fi stabilit, insa impreuna cu medicul acupuncturist.

Riscuri posibile in practicile de acupunctura

Riscurile acupuncturii sunt foarte mici, daca alegi un practician in acupunctura competent, certificat care foloseste ace sterile. Iti recomandam medicii de la Acupunctura Bucuresti. Totusi, daca exista reactii adverse, cele mai frecvente sunt durere slaba si sangerari minore sau vanatai acolo unde au fost introduse acele. Acele de unica folosinta sunt acum standardul de practica, astfel incat riscul de infectie este minim. Nu toata lumea este un bun candidat pentru acupunctura. Este posibil sa existe un risc de complicatii daca pacientul sufera de:

-Tulburari de coagulare a sangelui. Daca ai probleme cu coagularea sangelui sau ti se administreaza medicamente anticoagulante, sansele de sangerare sau de vanatai aparute din cauza acelor cresc.

-By-pass. Acupunctura, care implica aplicarea unor impulsuri usoare de electricitate pe ace in unele cazuri, poate impiedica functionarea stimulatorului cardiac.

-Sarcina. Se crede ca unele tipuri de acupunctura stimuleaza travaliul, ceea ce poate duce la nasterea prematura.

Daca te gandesti sa apelezi la un tratament de acupunctura, iata pasii pe care ii vei urma pentru a alege un medic:

-Cere sfaturi de la oameni in care ai incredere.

-Verificati nivelul de educatie si acreditarile practicianului.

-Intalneste-te cu practicantul. Intreaba-l ce implica tratamentul, cat de mult te poate ajuta sau cum iti poate ameliora situatia si cat te costa.

Spune-i medicului de familie sau medicului curant ca te gandesti sa apelezi la acupunctura. El sau ea te poate sfatui cu privire la rata de succes a utilizarii acupuncturii pentru afectiunea ta sau iti poate recomanda un practician in acupunctura. Noi insa, iti recomandam, cu toata increderea, Acupunctura Bucuresti.

Medicul tau poate pune intrebari despre simptomele, comportamentul si stilul tau de viata pentru a determina tipul de tratament de acupunctura care te va ajuta cel mai mult.

Evaluarea si tratamentul initial pot dura pana la 60 de minute. Programarile ulterioare dureaza de obicei aproximativ o jumatate de ora. Un plan comun de tratament pentru o singura plangere include de obicei unul sau doua tratamente pe saptamana. Numarul de tratamente va depinde de afectiunea tratata si de severitatea acesteia. In general, este obisnuit sa faci sase pana la opt sedinte de tratament.

Cum se face tratamentul de acupunctura?

Punctele de acupunctura se gasesc pe tot corpul. Uneori, punctele adecvate sunt prea departe de zona durerii tale. Acupuncturistul te va anunta care zona generala a tratamentului planificat si daca trebuie sa descoperi o anumita portiune a corpului sau a pielii. Pentru tratament, te intinzi pe o masa captusita. Totul este steril.

Introducerea acului. Acele de acupunctura sunt plasate la diferite adancimi in puncte strategice ale corpului tau. Acele sunt foarte subtiri, asa ca inserarea cauzeaza de obicei putin disconfort. De multe ori insa, oamenii nu simt mare lucru. Un tratament tipic va utiliza undeva intre cinci si 20 de ace. Este posibil sa simti o usoara durere cand un ac ajunge la adancimea corecta.

Manipularea acului. Medicul tau poate misca sau roti usor acele dupa introducere sau poate aplica caldura sau impulsuri electrice blande acelor.

Scoaterea acului. In cele mai multe cazuri, acele raman pe loc timp de 10 pana la 20 de minute in timp ce stai nemiscat si te relaxezi. De obicei, nu exista disconfort atunci cand acele sunt indepartate.

Unii oameni se simt relaxati dupa un tratament de acupunctura, iar altii se simt plini de energie. Cu toate acestea, nu toata lumea raspunde in celasi fel la acupunctura. Daca simptomele tale nu incep sa se amelioreze in cateva saptamani, acupunctura poate sa nu fie potrivita pentru tine.

Beneficiile acupuncturii sunt uneori dificil de cuantificat, dar multi oameni o considera utila ca o modalitate de a controla o varietate de afectiuni dureroase. Exista, de asemenea, dovezi ca acupunctura functioneaza mai bine la persoanele care se asteapta sa functioneze.

Acupunctura are putine efecte secundare, asa ca poate merita sa incerci daca ai probleme cu controlul durerii prin metode mai traditionale.