“Adidas ofera 3100 de pantofi” Inca o inselatorie in trend

Foarte multe persoane incep sa primeasca mesaje cu oferte aniversare de la anumite companii, precum Adidas si KFC, cazurile observate personal, avand in vedere ca unele persoane sunt expuse unui fake news, in acest articol vreau sa va aduc la cunostinta faptul ca totul este o minciuna, nu exista nici un premiu iar in unele cazuri site-urile pe care le primiti sa le accesati pot fi daunatoare dispozitivului dumneavoastra, va pot fura datele persoane iar, in cazuri mai nefericite si date ale conturilor bancare sau documente.

Cum arata aceste mesaje inselatoare?

Uneori textul vine cu greseli gramaticale foarte vizibile iar acest lucru ar trebuii sa iti dea de gandit ca textul este unul tradus automat, pentru exemplul de astazi am gasit un mesaj cu Adidas ce suna in felul urmator:

“WOW!

* Sărbătoarea aniversară Adidas*

Adidas oferă 3100 de pantofi, tricouri și măști gratuite pentru toată lumea

Instrucțiuni de primire:

1. Fiecare dintre voi poate participa o singură dată

2. Cantitate limitată, prima dată vine prima dată

3. Acest eveniment nu costă nimic

Obțineți-l aici gratuit”

Cum te feresti de fake news?

In mod evident link-ul din imaginea de mai sus este unul dubios asa ca acest lucru ar trebui sa fie prima regula in a te feri de aceste site-uri, nu accesati site-uri cu oferte ce vin din link-uri dubioase, in principal cele ca in link-ul de mai sus, sau cele cu link-uri asemanatoare cu link-urile oficiale ale magazinelor, adica in loc de adidas sa scrie “adibas”, sau ceva de genul.

Nu accesati link-uri cu oferte incredibile, este clar ca poate fi o capcana iar inainte de a intra pe un link de acest fel faceti un pic de research sa vedeti daca pe cale oficiala a fost anuntat un concurs de la compania respectiva, nu va exista niciodata un concurs sau o oferta “wow” ce nu va fi trimisa presei.

In mod normal dumneavoastra decideti cu adevarat ce faceti, in cazul in care ati intampinat probleme cu acest fel de mesaje ne puteti scrie la rubrica de comentarii si vom incerca sa iti oferim suport si informatii cu privire la acest fel de mesaj.