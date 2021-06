Age of Empires 4: data de lansare, platforme, gameplay, toate informațiile – Age of Empires 4 este noua parte a universului deja cunoscut. El vrea să modernizeze o formulă de peste douăzeci de ani și să actualizeze legendarul RTS. Data lansării, platformele, gameplay-ul, vă spunem tot ce știm despre joc.

Licența Age of Empires a revenit în atentia fanilor! După remasterizarea primelor trei episoade, Microsoft o va readuce complet în prim plan cu o așteptată a patra tranșă. În acest articol, am compilat tot ce trebuie să știm despre foarte așteptatul Age of Empires 4.

Age of Empire 4 Data de lansare

Age of Empire 4 va fi disponibil pe 28 octombrie 2021 pe computer (Windows 10/Windows 11) prin Xbox Game Pass sau prin Steam.

Pe ce platforme vom putea juca Age of Empire 4

Age of Empires a fost întotdeauna o franciza foarte legată de platforma PC și asta nu se va schimba odată cu acest nou episod. Într-adevăr, AoE 4 va fi disponibil pe computer și mai precis Windows 10 si Windows 11. După cum am spus mai sus, va fi posibil să îl cumpărați pe Steam, așa cum este deja cazul cu Sea of ​​Thieves.

Care va fi contextul istoric?

Age of Empires este organizata intr-o perioadă istorică diferita. Primul joc, lansat în 1997, a avut loc în Antichitate, în timp ce al doilea (1999) a pus Evul Mediu în centrul atenției. Al treilea episod a avut loc în timpul colonizării Americii. Când jocul a fost anunțat în 2017, Microsoft a lansat un videoclip în care am putea admira diferite concepte artistice . Am văzut, printre altele, hopliți greci, un împărat roman, un asediu medieval, un cuceritor, marinari din secolul al XVIII-lea … Acest lucru a prefigurat un joc care se va răspândi în toate epocile.

Cu toate acestea, primul videoclip de joc lansat în 2019 se concentrează în mod clar pe timpurile medievale, arătând un oraș englezesc cu ziduri atacat de o armată mongolă. Jocul se va concentra astfel pe Evul Mediu clasic și târziu, la fel ca al doilea episod.

Cum va arata jocul?

Prima certitudine cu privire la gameplay-ul Age of Empires 4: va fi un RTS, la fel ca predecesorii săi. Va fi vorba de construirea bazei, gestionarea unităților sale și formarea unei armate pentru a învinge inamicul. În ceea ce privește jocul în sine, vom putea stăpâni opt civilizații: Sultanatul din Delhi, englezii, chinezii, mongolii, dinastia Abbasid, Sfântul Imperiu Roman, Rusii și francezii . Ca și în cazul jocurilor vechi, fiecare fracțiune are propriile sale particularități. Sultanatul Delhi, de exemplu, beneficiază de puterea elefanților săi de război, în timp ce mongolii își pot muta tabăra după bunul plac pentru a se baza mai aproape de resursele râvnite. Fiecare facțiune va avea, de asemenea, propriul scenariu solo.

Constructorul de orașe este, de asemenea, mai avansat, cu orașe uriașe de gestionat și apărat (sau luat). Locuitorii au fiecare un rol: recoltarea resurselor, gestionarea animalelor, cercetarea taberelor inamice … Desigur, jocul prezintă și bătălii pe scară largă, fără a ajunge la gigantismul francizei Total War (care afișează mii de soldați pe ecran ). Din nou, fiecare unitate are un rol specific. Grupurile terestre se ciocnesc în căldura bătăliei, în timp ce arcașii îi susțin de la distanță.

Cine dezvolta Age of Empires?

Age of Empires 4 este dezvoltat de Relic Entertainment. Acesta este un studio de încredere, deoarece este un veteran RTS. Printre lucrările sale, putem cita Homeworld, Company of Heroes sau seria Warhammer Dawn of War. Dawn of War 2 este, de asemenea, considerat unul dintre cele mai bune RTS din istoria genului. Age of Empires 4 este, prin urmare, pe mâini bune.

Putem joca si in epocile anterioare?

Dacă nu ați jucat niciodată un Age of Empires, există o modalitate foarte ușoară de a face etapele incipiente. Acestea sunt jocuri vechi (primul a apărut în 1997 și ultimul în 2005), dar au fost remasterizate pentru a rula pe PC-uri mai noi fără a vă ustura ochii, chiar și cu compatibilitate 4K.

Age of Empires 1, 2 și 3 Definitive Edition pot fi redate pe PC prin intermediul aplicației Xbox. Acestea sunt incluse în Game Pass, ceea ce înseamnă că le puteți încerca pe toate trei cu 10 euro pe lună, prima lună la 1 euro dacă nu v-ați abonat niciodată.

Cele trei părți sunt independente una de cealaltă, deci le puteți juca în orice ordine doriți. Conform consensului, cel mai bun episod din saga este Age of Empires 2 (cel stabilit în epoca medievală). De asemenea, tocmai a primit un nou DLC care adaugă două civilizații și trei campanii.