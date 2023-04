Ai deviatie de sept? Rinoplastia e solutia

Operatia de deviatie de sept este o procedura chirurgicala folosita in cazul pacientilor care sufera de deviatie de sept, in scopul corectarii acesteia. Unii pacienti care au nevoie de aceasta operatie opteaza si pentru operatia de rinoplastie, iar cele dous operatii se realizeazs intr-o singura interventie, sub aceeasi anestezie. Astfel, rinoseptoplastia imbina cele doua operatii intr-o procedura unica si eficienta, aceasta corectand pozitia septului nazal di remodeland nasul (dimensiuni, pozitie, simetrie nazala etc.).

Rinoseptoplastia reprezinta o solutie eficienta atat pentru structura nasului si sanatatea pacientului, cat si pentru imbunatatirea esteticii nasului. Operatia de deviatie de sept se efectueaza la recomandarea medicului si actioneaza asupra obstructiei nazale si problemelor de respiratie. Imbinata cu procedura de rinoplastie, aceasta modifica si aspectul nasului, corectandu-i dimensiunile si pozitia si actionand asupra esteticii faciale.

Ce este deviatia de sept?

Atunci cand din diverse motive septul nazal nu mai are o linie dreapta si este deplasat (spre stanga sau spre dreapta) sau curbat (nasul are aspect de cocoasa), apare deviatia de sept. Aceasta afectiune obstructioneaza fosa nazala stanga si/sau dreapta si astfel aerul nu mai este respirat cu usurinta de catre una din cele doua nari (uneori de catre ambele) si nici nu mai poate fi incalzit, purificat si umidificat corespunzator.

Procedura chirurgicala care realiniaza septul in pozitia corecta este cunoscuta in forma populara sub denumirea de operatie deviatie de sept si in termeni medicali de septoplastie, ambele variante avand acelasi inteles.

Avantaje ale rinoseptoplastiei

Cu o durata intre 2 si 4 ore, operatia de deviatie de sept este cea mai eficienta si sigura solutie pentru un sept deviat si pentru o respiratie ingreunata. Mai mult decat atat, rinoseptoplastia este solutia ideala pentru aceasta problema, abordand cazul si din perspectiva esteticii. Aceasta actioneaza la nivelul nasului si are ca rezultat un nas corectat din punct de vedere estetic si structural, solutioneaza sforaitul si somnul neodihnitor, in timp ce evolutia cronica a afectiunii de deviatie de sept este stopata.

Revenirea la normal

Imediat dupa operatie nasul este pansat si imobilizat cu o atela metalica sau termomodelabila pentru 5-7 zile. De asemenea interiorul nasului va fi mesat astfel incat pentru 24-72 ore veti respira pe gura. In primele zile se recomanda aplicarea unor pungi cu gheata pentru diminuarea si limitarea echimozelor si edemului din jurul nasului si ochilor. Durerea dupa rinoplastie este redusa sau chiar absenta, discomfort dureros fiind prezent in primele zile in timpul schimbarii pansamentului.

Activitatile uzuale pot fi reluate dupa 24-48 ore. Atela si pansamentele se inlatura definitiv dupa 7-9 zile iar activitatea sociala se poate relua dupa 2 saptamani cand echimozele s-au remis in totalitate. Rezultatul definitiv al unei rinoplastii se apreciaza dupa 4-6 luni de la operatie atunci cand nasul redevine suplu si mobil . In aceasta perioada se recomanda mentinerea legaturii cu chirurgul plastician pentru urmarirea procesului de vindecare.

Ai intrebari despre rinoplastie?

Vrei sa afli informatii avizate despre legatura dintre diviatia de sept si operatiile de rinoplastie sau iti doresti sa descoperi daca esti un candidat potrivit pentru acest tip de interventie?

Dr. Panturu te asteapta la o consultatie pentru a discuta aceste aspecte si pentru a stabili care este alegerea cea mai potrivita pentru tine.