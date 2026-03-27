Google Search Live ajunge în România: caută prin voce și cameră cu ajutor AI în timp real

Google transformă modul în care utilizatorii caută informații online. Compania a anunțat lansarea la nivel global a funcției Search Live, un asistent bazat pe inteligență artificială care permite interacțiuni în timp real prin voce și cameră. Funcția este disponibilă în toate limbile și regiunile în care modul AI este activ, inclusiv în România.

Search Live a fost lansat inițial în iulie 2025 în Statele Unite și India. Acum, datorită noului model vocal Gemini 3.1 Flash Live, experiența ajunge la utilizatori din întreaga lume. Potrivit Google, acest model oferă conversații mai naturale și intuitive, fără a necesita setări suplimentare sau comutări între aplicații.

Cum funcționează Search Live

Pentru a utiliza funcția, deschide aplicația Google pe Android sau iOS și atinge pictograma Live, situată sub bara de căutare. Poți pune o întrebare cu voce tare și vei primi un răspuns audio. Conversația poate continua cu întrebări suplimentare, iar sistemul oferă linkuri web pentru aprofundarea informațiilor.

Search Live is now global 🌍



Interactive, multimodal conversations in AI Mode are now available in over 200 countries & territories.



This update is powered by Gemini 3.1 Flash Live, our highest quality audio and voice model yet. This model is also inherently multilingual, so… pic.twitter.com/zRVV69hGUE — Google (@Google) March 26, 2026

Elementul distinctiv al Search Live este integrarea camerei telefonului. Utilizatorii pot îndrepta camera spre obiecte pentru a primi asistență contextuală. Google oferă un exemplu concret: dacă vrei să instalezi o unitate de rafturi, poți porni camera pentru a adăuga context vizual. Sistemul va vedea ceea ce vede camera și va furniza sugestii utile.

Într-o postare pe blog, compania precizează că funcția este concepută pentru momentele în care tastarea unei interogări nu este suficientă. Search Live poate oferi ajutor în timp real pentru sarcini practice, de la identificarea plantelor și traducerea indicatoarelor în călătorii până la obținerea de informații despre opere de artă în muzee.

Funcția se integrează strâns cu Google Lens. Dacă ai îndreptat deja camera spre un obiect prin Lens, poți accesa Search Live atingând opțiunea „Live” din partea de jos a ecranului. Această legătură permite trecerea rapidă de la căutarea vizuală la un dialog vocal complet.

România are deja acces la modul AI

Utilizatorii din România beneficiază de Search Live deoarece modul AI din Google Search este disponibil în țara noastră din octombrie 2025. Funcționalitatea folosește modelul Gemini 2.5 și permite căutări prin text, voce sau imagini, accesibile atât pe web la adresa google.com, cât și în aplicația de mobil.

Modul AI permite adresarea unor întrebări complexe care anterior necesitau mai multe căutări succesive. Utilizatorii pot solicita comparații de produse, planificarea călătoriilor sau răspunsuri la întrebări de tipul „cum să”. Un exemplu oferit de Google: „Fă un tabel în care să compari mai multe metode de a face cafea.”

Google Translate Live Translation ajunge pe iOS

Compania a anunțat că funcția Live Translation din Google Translate este disponibilă acum și pe dispozitivele iOS. Această funcționalitate permite utilizatorilor să audă traduceri în timp real direct în căști, transformând orice pereche de căști într-un dispozitiv de traducere.

Funcția a fost lansată inițial în decembrie 2025 în versiune beta pentru Android, în SUA, Mexic și India. Acum, Google extinde disponibilitatea atât pe iOS, cât și în mai multe țări, printre care Franța, Germania, Italia, Japonia, Spania, Thailanda și Regatul Unit.

Live Translation suportă peste 70 de limbi și peste 2000 de perechi lingvistice. Sistemul folosește modelul Gemini pentru traducere speech-to-speech și încearcă să păstreze tonul, ritmul și accentul vorbitorului. Această abordare face experiența mai apropiată de o interpretare umană decât de o conversie automată.

Pentru a utiliza funcția, deschide aplicația Google Translate, atinge opțiunea Live Translate și selectează modul Listening. Funcția este compatibilă cu orice tip de căști, fie Bluetooth, fie cu fir.

Sasha Kapur, Product Manager la Google Translate, menționează că printre cazurile de utilizare preferate se numără cinele în familie cu rude care vorbesc alte limbi și navigarea în călătorii. Funcția este utilă pentru conversații față în față, prezentări, conferințe sau consumul de conținut media într-o limbă străină.

Traduceri text mai naturale

Pe lângă traducerea vocală, Google a îmbunătățit calitatea traducerilor de text folosind capabilitățile Gemini. Noul sistem gestionează mai bine idiomurile, expresiile locale și argoul. De exemplu, o expresie precum „stealing my thunder” primește o traducere care surprinde sensul real, nu o conversie literală cuvânt cu cuvânt.

Actualizarea este disponibilă în aplicația Translate pe Android, iOS și pe web. Lansarea a început în SUA și India pentru traduceri între engleză și aproape 20 de limbi, printre care spaniola, germana, japoneza, chineza și hindi.

Google extinde și instrumentele de învățare a limbilor din aplicația Translate în aproape 20 de țări noi, inclusiv Germania, India, Suedia și Taiwan. Utilizatorii primesc feedback mai detaliat pentru exercițiile de vorbire și un sistem de urmărire a progresului zilnic.