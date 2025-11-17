GPT-5.1 lansat oficial: chat mai inteligent și mai uman

Potrivit anunțului oficial al OpenAI, compania a realizat în 2025 un upgrade important al seriei GPT-5 și a lansat GPT-5.1. Noul val de modele nu urmărește doar să fie mai „deștepte”, ci și să ofere o experiență de conversație mai prietenoasă și mai plăcută. Accentul cade atât pe creșterea capacității de raționament, cât și pe un ton mai cald și mai apropiat de felul în care vorbește un om.

OpenAI introduce două modele noi în cadrul acestei actualizări: GPT-5.1 Instant și GPT-5.1 Thinking. Cele două sunt gândite să acopere nevoi diferite, de la răspunsuri foarte rapide și practice, până la rezolvarea unor sarcini complexe ce cer mai multă analiză. Împreună, ele definesc direcția noii generații GPT-5.1.

GPT-5.1 Instant este modelul gândit pentru cele mai multe dintre conversații, fiind cel care va fi folosit cel mai des. Comparativ cu versiunea anterioară GPT-5, răspunsurile au mai multă căldură, rămân inteligente și se aliniază mai bine la instrucțiunile pe care le oferi. Testele inițiale arată că modelul oferă răspunsuri clare și utile, fără să piardă nota de joc și surpriză care îi încântă pe mulți utilizatori.

Un progres major la GPT-5.1 Instant îl reprezintă modul în care urmează instrucțiuni detaliate. În trecut, GPT-5 putea să uite cerințe de tipul „răspunde întotdeauna în 6 cuvinte” pe parcursul conversației. GPT-5.1 Instant reușește să mențină această regulă în mod consecvent, chiar și atunci când discuția se prelungește sau se complică. Pentru tine, asta înseamnă mai mult control asupra stilului și formatului răspunsurilor.

Modelul primește pentru prima dată și o funcție de „raționament adaptiv”. Când întrebarea este simplă, răspunde rapid. Când întrebarea este dificilă, își ia timp să „gândească” înainte de a formula răspunsul. Această strategie se vede în scoruri mai bune la evaluări de matematică și programare, cum ar fi AIME 2025 sau concursuri de tip Codeforces. Practic, atunci când ai nevoie de ajutor la probleme mai grele, GPT-5.1 Instant îți oferă soluții mai solide, nu doar mai rapide.

Al doilea model, GPT-5.1 Thinking, este creat pentru sarcini cu grad ridicat de complexitate. Acesta se concentrează pe raționament avansat și pe claritate în explicații. Poate procesa sarcini simple într-un ritm foarte rapid, dar își permite să petreacă mai mult timp pe întrebările complicate. În funcție de dificultate, poate fi de aproximativ două ori mai rapid pentru cele mai ușoare cerințe și poate investi de aproximativ două ori mai mult timp pentru cele mai dificile.

GPT-5.1 Thinking își ajustează dinamic timpul de gândire în funcție de complexitatea întrebării. Asta îl ajută să echilibreze viteza și calitatea răspunsului într-un mod mai natural. Pentru utilizatorii care cer analize, explicații tehnice sau proiecte ample, modelul devine un partener mai răbdător și mai sistematic.

Și felul în care explică s-a schimbat. GPT-5.1 Thinking folosește mai puțini termeni neexplicați și mai puține concepte lăsate în aer. Explicațiile devin mai ușor de urmărit, chiar dacă tratează subiecte tehnice. În mediul de lucru, acest lucru contează când ai nevoie de claritate în jurul unor concepte complicate sau când trebuie să explici mai departe colegilor ceea ce ai învățat cu ajutorul modelului.

Un exemplu din materialul de prezentare se referă la termeni de statistică în baseball, precum BABIP și wRC+. GPT-5.1 Thinking reușește să îi explice folosind un ton conversațional, cu pași clari, cu explicații în lanț, uneori și cu emoji. Nu este vorba doar de definirea termenilor, ci de ghidarea treptată a utilizatorului prin concepte, într-un mod ușor de urmărit.

Un obiectiv central al GPT-5.1 îl reprezintă tonul mai cald al răspunsurilor. Ambele modele, Instant și Thinking, au un stil de bază mai empatic și mai înțelegător. Nu mai oferă doar informație brută, ci și suport emoțional acolo unde contextul o cere.

Un exemplu concret este cel al unui utilizator care spune că a vărsat cafeaua pe el înainte de o ședință. GPT-5.1 răspunde cu o încurajare de tip „e în regulă, nimeni nu se uită atât de atent la asta”, apoi oferă sfaturi practice pentru a gestiona situația. Îmbinarea dintre empatie și soluții utile face conversația să pară mai umană și mai puțin robotică.

În paralel cu îmbunătățirea modelelor, OpenAI dezvoltă și personalizarea tonului și stilului în ChatGPT. Tu poți ajusta modul în care modelul ți se adresează, fără să fie nevoie să rescrii de fiecare dată instrucțiunile. Noile opțiuni intră atât în zona de stil profesional, cât și în cea de exprimare mai relaxată sau jucăușă.

La profilurile existente „Default”, „Friendly” și „Efficient” se adaugă trei presetări noi. „Professional” oferă formulări mai rafinate și mai precise. „Candid” aduce un ton direct și încurajator. „Quirky” pune accent pe creativitate și joacă în răspunsuri. Pe lângă acestea, rămân disponibile și stilurile deja cunoscute „Cynical” și „Nerdy”, pentru cei care preferă o notă ironică sau foarte tehnică.

OpenAI pregătește și funcții experimentale pentru ajustări mult mai fine. Poți regla nivelul de concizie, cât de cald să fie tonul, cât de ușor să poți „scana” textul și cât de des să apară emoji în răspunsuri. Aceste setări te ajută să aduci modelul mai aproape de preferințele tale de comunicare, fie că îți dorești răspunsuri foarte scurte și la obiect, fie că îți place un stil mai relaxat.

Un element util este faptul că ChatGPT îți poate sugera în conversație să păstrați un anumit ton. De exemplu, după câteva mesaje în același stil, modelul poate propune „Să continuăm așa?”. Nu mai e nevoie să întrerupi discuția și să intri în meniul de setări pentru a consolida acest ton. Ajustarea devine parte naturală a dialogului.

O schimbare tehnică importantă ține de aplicarea acestor setări de personalizare. Modificările de ton și stil se propagă acum instant către toate conversațiile, inclusiv cele existente. Înainte, noile setări se aplicau doar discuțiilor noi, ceea ce îngreuna încercarea de a păstra o identitate coerentă a asistentului pe termen lung.

Lansarea GPT-5.1 Instant și GPT-5.1 Thinking are loc gradual. În prima etapă, modelele ajung la utilizatorii cu abonamente plătite, cum ar fi Pro, Plus, Go și Business. Ulterior, actualizarea se extinde și către utilizatorii gratuiti și chiar către cei care folosesc ChatGPT fără să se autentifice.

Planurile Enterprise și Edu primesc acces anticipat, cu o perioadă de 7 zile de early access. După această fereastră, GPT-5.1 devine modelul implicit pentru aceste planuri. Pentru companii și instituții de învățământ, asta înseamnă că trecerea la noua generație se face organizat, cu timp pentru teste interne.

Versiunea pentru API este anunțată pentru finalul acestei săptămâni. În API, GPT-5.1 Instant apare sub denumirea „gpt-5.1-chat-latest”, în timp ce GPT-5.1 Thinking este disponibil sub numele „GPT-5.1”. Dezvoltatorii pot alege modelul potrivit în funcție de nevoile aplicațiilor lor, fie că vor focus pe viteză, fie pe raționament aprofundat.

Modelele GPT-5 Instant și GPT-5 Thinking nu dispar imediat. Ele rămân disponibile ca modele „legacy” pentru utilizatorii cu abonament plătit, timp de 3 luni. Perioada de tranziție le oferă utilizatorilor ocazia să compare direct GPT-5 cu GPT-5.1 și să își adapteze fluxurile de lucru sau aplicațiile fără presiune.

OpenAI explică și de ce a ales numele GPT-5.1 pentru acest upgrade. Actualizarea aduce îmbunătățiri semnificative în cadrul generației GPT-5, însă nu reprezintă o generație complet nouă. Numele indică un pas important înainte în aceeași familie de modele. Compania intenționează să urmeze același tipar de denumire pentru iterațiile viitoare ale GPT-5, ceea ce face evoluțiile mai ușor de urmărit.

GPT-5.1 combină creșterea capacității de raționament cu o conversație mai naturală și mai empatică. Funcțiile de raționament adaptiv, timpul de gândire ajustat după dificultatea întrebării, tonul mai cald și opțiunile flexibile de personalizare transformă ChatGPT într-un asistent AI care se aliniază mai bine cu stilul tău de lucru și de comunicare. OpenAI anunță că va continua să îmbunătățească modelele pe aceste direcții, astfel încât experiența de utilizare să devină tot mai plăcută și mai utilă.