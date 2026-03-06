OpenAI lansează GPT-5.4 pentru profesioniști: raționament ghidat și operare directă a desktopului

OpenAI a lansat oficial GPT-5.4, cel mai nou model de inteligență artificială destinat platformelor ChatGPT, API și Codex. Sistemul este construit pentru fluxuri de lucru profesionale și include o versiune Pro pentru utilizatorii care au nevoie de performanță ridicată în sarcini complexe.

Modelul reunește progresele recente în domeniul raționamentului, al programării și al fluxurilor de lucru bazate pe agenți. Prin această combinație, GPT-5.4 urmărește să simplifice activitățile zilnice ale profesioniștilor. Sistemul oferă rezultate precise în special atunci când procesează foi de calcul, prezentări sau documente extinse.

Proces de gândire ghidat în ChatGPT

Una dintre schimbările majore din interfața ChatGPT este controlul extins asupra modului în care modelul generează răspunsuri. Pentru întrebările complexe, GPT-5.4 afișează un proces de gândire pre-planificat direct pe ecran.

Acest mecanism permite utilizatorului să intervină în timpul generării răspunsului și să ajusteze direcția analizei. Modelul continuă apoi să dezvolte răspunsul pe baza acestor intervenții.

În paralel, sistemul marchează un progres important în cercetarea deep web. GPT-5.4 păstrează contextul mai eficient în interogări complexe și produce răspunsuri mai specifice. Performanța în colectarea și sintetizarea informațiilor din surse multiple este mai stabilă comparativ cu versiunile anterioare.

Capabilități de utilizare a computerului

GPT-5.4 este prezentat drept primul model general lansat cu abilități extinse de operare a computerului. Agenții AI pot naviga pe site-uri web și pot interacționa cu programe software într-un mod similar cu cel al unui utilizator uman.

Modelul analizează capturi de ecran și poate executa acțiuni prin tastatură și mouse direct în mediul desktop. Această integrare permite automatizarea unor sarcini care până acum necesitau intervenție umană.

În testele standard de utilizare a sistemului de operare, modelul a atins o rată de succes de 75%. Rezultatul depășește media umană raportată de 72,4%.

Fereastra de context extinsă, care suportă până la 1 milion de token-uri, permite agenților să mențină planuri și strategii pe perioade mult mai lungi. Astfel, modelul poate gestiona proiecte complexe și procese în mai multe etape fără pierderi semnificative de context.

Căutarea instrumentelor și reducerea costurilor

O altă funcție introdusă în această versiune este căutarea automată a instrumentelor pentru utilizatorii API. În versiunile anterioare, sistemul necesita încărcarea prealabilă a mii de descrieri de instrumente.

Noul mecanism identifică automat instrumentul necesar și adaugă descrierea acestuia direct în conversație. Procesul reduce semnificativ volumul de token-uri utilizat în interacțiune.

OpenAI indică o scădere de aproximativ 47% a consumului total de token-uri, ceea ce duce la costuri mai mici pentru dezvoltatori și aplicații bazate pe API.

Securitate, analiză vizuală și prețuri API

Modelul este protejat de sisteme avansate de securitate cibernetică și de mecanisme transparente de monitorizare a lanțului de gândire. Implementarea GPT-5.4 are loc treptat începând de astăzi.

Pe partea de percepție vizuală, sistemul poate analiza imagini care depășesc 10 milioane de pixeli, menținând o calitate ridicată a interpretării vizuale.

Structura actuală de preț pentru API este următoarea:

gpt-5.4 Preț de intrare: 2,50 USD pe milion de token-uri Preț de intrare memorat în cache: 0,25 USD pe milion de token-uri Preț de ieșire: 15 USD pe milion de token-uri

gpt-5.4-pro Preț de intrare: 30 USD pe milion de token-uri Preț de intrare memorat în cache: nu este acceptat Preț de ieșire: 180 USD pe milion de token-uri



Noua generație de modele pune accent pe integrarea agenților AI în activități reale de lucru. Combinația dintre context extins, controlul procesului de gândire și capacitatea de a utiliza computerul deschide scenarii noi pentru automatizare și analiză complexă.