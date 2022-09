Apple a anunțat AirPods Pro 2, cel mai nou set de căști wireless la evenimentul Far Out. Modelul Pro de generația a 2-a, care are o carcasă de încărcare reînnoită, atrage atenția prin experiența sa de sunet mult mai puternică și durata de viață mai lungă a bateriei. Iată noile caracteristici și prețuri ale AirPods Pro.

AirPods Pro 2: cip H2, anulare de zgomot de 2x și multe altele

Designul AirPods Pro 2 este similar cu primul model lansat în 2019. Dar are un vârf de ureche foarte mic, mult mai nou, pentru a găzdui mai multe tipuri utilizatori.

Alimentat de cipul H2, noul set de căști dispune de „sunet avansat de calcul” și o nouă generație de anulare activă a zgomotului . Această caracteristică dublează cantitatea de zgomot anulată. Noul cip este alimentat de un driver și un amplificator special dezvoltate.

AirPods Pro vă permite să reglați volumul cu o singură glisare datorită controlului tactil complet reînnoit. Sunetul spațial personalizat ajută utilizatorul să ajusteze sunetul la ureche.

Cutia de încărcare a noului căști, care oferă posibilitatea de a-l folosi timp de 6 ore la o singură încărcare, poate fi folosită timp de 30 de ore. Aceasta înseamnă o creștere de aproximativ 33 la sută (90 de minute) față de primul model și cu 6 ore mai multă capacitate pentru cutie.

În plus, modul Transparent va fi acum personal pentru utilizator. În acest fel, zgomotele din mediul înconjurător, cum ar fi zgomotul de construcție provenit din exterior, vor fi împiedicate să fie deranjante.

Apple a adăugat un difuzor încorporat la carcasa de încărcare pentru a oferi funcția find me. Carcasa de încărcare are un port Lightning, dar acum va putea folosi și un încărcător Apple Watch, MagSafe sau orice încărcător Qi.

Castile vor fi disponibil pentru comandă pe 9 septembrie și vor fi puse în vânzare pe 23 septembrie.